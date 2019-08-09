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Обратный отсчет: Топливо на заправках вновь подешевеет

10.08.2019 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси с 11 августа уменьшаются розничные цены на автомобильное топливо.

Цены на моторное топливо на АЗС с 11 августа уменьшаются на 1 копейку. Так, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,55 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,65 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,87 рубля, ДТ — 1,65 рубля.
 
 
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В Беларуси с 11 августа уменьшаются розничные цены на автомобильное топливо.
 
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