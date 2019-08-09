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Обули! В Беларуси может подорожать обувь

10.08.2019 18:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

15 марта Совмин принял постановление № 61 «О создании национальной системы маркировки товаров и реализации пилотного проекта по маркировке обуви средствами идентификации».

Обули! В Беларуси может подорожать обувь
Привезти обувь из-за границы гораздо дешевле, чем произвести ее в Беларуси.

Цифровая маркировка позволит прослеживать весь путь маркированного товара  — от  производителя до  потребителя. Считается, что такой механизм дает определенные преимущества бизнесу. Во-первых, это ускоряет и  упрощает документооборот, процессы взаимодействия бизнеса и  государства. Во-вторых, это позволяет повысить конкурентоспособность добросовестных предпринимателей и  снизить риски заключения сделок с  нечестными игроками как на  внешнем, так и  на  внутреннем рынке. Маркировка обуви должна усилить контроль за  движением товаров в  ЕАЭС и  этим уменьшить серый оборот. Покупатели  же получат гарантию того, что приобретают товар, привезенный в  нашу страну легально, пишет tut.by.

Оператором национальной системы маркировки товаров было назначено РУП «Издательство «Белбланкавыд». Месяц спустя для участия в  пилотном проекте начали регистрироваться белорусские производители и  импортеры обуви. На  сегодня их  в  списке 28. Среди них и  Лидская обувная фабрика, и  «Белшина», и  «Отико», и  «Белвест», и  Lamoda, и  «Вайлдберриз».

—  Теперь у  них есть возможность получить средства идентификации в  нужном количестве,  — пояснили в  РУП «Издательство «Белбланкавыд». —  Но  пока обувь никто не  маркировал. Не  решен вопрос с  Россией  — будет у  нас своя система маркировки или общая. Поэтому пилотный проект стоит на  месте.

Этот вопрос обсуждался 9  августа на  заседании Евразийского межправительственного совета. Премьер-министр Сергей Румас, который возглавил белорусскую делегацию на  мероприятии, отметил, что внедрение средств идентификации не  должно стать еще одним инструментом сдерживания для внутренней торговли. «Поэтому белорусская сторона выступает за  взвешенность и  последовательность принимаемых по  данным вопросам решений. Считаем, что наибольший эффект от  реализации соглашения будет достигаться, когда в  процессе идентификации товарных потоков будут участвовать все государства-члены»,  — цитирует Сергея Румаса  официальный сайт Совмина.

Пока правительство решает глобальные вопросы с  маркировкой обуви, обычных покупателей интересуют другие вопросы  — подорожает  ли она в  магазинах, когда заработает новая система. Ведь средства идентификации  — наклейки с  кодом, будут не  бесплатными. «Реализация пилотного проекта будет осуществляться на  возмездной основе. Стоимость средства идентификации будет составлять 4 белорусские копейки и  включать в  себя стоимость информационного взаимодействия оператора информационной системы маркировки с  участниками пилотного проекта и  стоимость знака защиты», написано об  этом в  правилах маркировки.

Мелкий поставщик: «Расходы лягут на  плечи производителя»

Одним из  участников пилотного проекта стало ЧУП «Фэшн шуз компани». Это небольшое предприятие по  производству обуви. Свою продукцию оно отдает на  реализацию в  белорусские магазины.

—  Мы  маленькое частное предприятие, у  нас оборот обуви  — 150 пар в  месяц. Для нас вся эта новая система маркировки товара однозначно будет накладной,  — сказали нам на  предприятии. —  Средняя стоимость пары нашей обуви  — 200 рублей.

Кому-то может показаться, что такая отпускная цена слишком высока, однако на  предприятии говорят, что их  рентабельность не  превышает 10%.

—  А  вы  посчитайте аренду производственных площадей, взносы в  ФСЗН, сырье, кучу других платежей и  все разделите на  количество обуви. Себестоимость у  нее очень высокая, потому что все расходы отражаются на  ней,  — поясняют на  предприятии.

Однако руководство говорит, что расходы на  новые средства идентификации не  отразятся на  стоимости обуви для покупателей.

—  Они лягут на  плечи производителя, но  не  потребителя. Для покупателя и  так дорого,  — сказали на  предприятии. —  Сейчас на  белорусском рынке ничего не  продается, люди продукты покупают в  рассрочку. Если мы  еще повысим цену, то  продажи вообще упадут до  нуля. В  Беларуси все обувщики кроме крупных легли на  дно. Почему они загибаются? Сейчас привезти обувь из-за границы гораздо дешевле, чем произвести ее  в  Беларуси. Хорошо, если мы  еще год-два протянем.

 
На  предприятии также отметили, что с  каждой новой идеей производители начинают платить все больше денег. Любое новшество требует больших затрат.

Крупный предприниматель: «Любые поставщики будут закладывать стоимость наклеек в  цену обуви».

Андрей Павлов, владелец нескольких обувных магазинов с  импортным товаром в  Минске, предполагает, что обувь может подорожать, но  совсем незначительно.

—  Любые поставщики будут закладывать стоимость наклеек в  цену обуви. Но, насколько я  знаю, это не  будет дорого. На  конечном потребителе это сильно не  отразится. На  сегодня ситуация на  рынке складывается так, что дороже какой-то планки обувь продавать не  будешь, конкуренция регулирует цены,  — пояснил предприниматель.

По  словам Андрея Павлова, его магазины в  месяц продают около 400 пар обуви. В  сезон они привозят около 3−4 тысяч пар.

—  Если придется покупать какое-то оборудование, чтобы вносить коды в  базу,  — это будут более значительные затраты. Но  нужно будет оно или нет, я  пока не  знаю,  — сказал предприниматель. —  Судя по  всему, вся эта новая система заработает очень нескоро. Еще не  выставили каких-то правил и  требований к  маркировке. Пока еще все адаптируются к  планируемому нововведению. Нужно будет время на  перестройку.

Обувная фабрика: «Мы  и  до этого покупали акцизные марки по  10 рублей за  штуку»

Генеральный директор ООО  «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»» Николай Мартынов уверен, что нововведения никак не  отразятся на  цене их  продукции.

 
—  Обувь за  счет маркировки не  подорожает. Здесь нет никаких проблем и  технически все выполнимо,  — сказал гендиректор предприятия. —  Мы  и  до этого года покупали акцизные марки. Сейчас, по  предварительным данным, средства идентификации будут стоить дешевле. Поэтому мы  будем в  бюджете старой программы.

Кроме того, Николай Мартынов отметил, что все необходимое оборудование для занесения кодов в  базу у  них уже имеется.

—  Нужно только программу изменить, что будем наносить и  что считывать, отработать сам механизм получения кодов. Но  сегодня век технологий, поэтому, думаю, никаких проблем и  лишних затрат с  этим не  будет,  — говорит гендиректор. —  Сейчас сложность состоит только в  том, что мы  никак не  можем договориться с  россиянами, будет у  нас общая маркировка или нет. Уже два года решаем, вроде, пришли к  какому-то общему мнению. Но  потом Россия снова решила пойти по  своей программе. Когда выйдет юридический документ, все прояснится, будет у  нас единая система маркировки или наша национальная будет признаваться в  России. Предсказать, когда, что и  как будет сейчас очень сложно.

Мелкий ипэшник: «К  куче платежей, которые есть сейчас, аренде добавится еще и  расходы на  наклейки»

Единственные, кто  опасаются  роста цен на  их  товар,  — это мелкие предприниматели, которые торгуют дешевой обувью.

—  У  крупных производителей и  продавцов, скорее всего, цены на  обувь не  изменятся. Зато у  мелких предпринимателей еще как. У  нас оборот маленький, сейчас торговля вообще плохо идет. К  куче платежей, которые у  нас есть сейчас, аренде добавятся еще и  расходы на  наклейки. И  их  же еще с  помощью чего-то нужно будет вносить в  базу? Наверняка придется покупать сканеры, а  это не  дешевое удовольствие,  — говорит индивидуальный предприниматель Александр, который торгует обувью на  рынке в  Минске.

Ипэшник говорит, что у  него средняя стоимость пары обуви  — 40 рублей.

—  Идентификационный код будет стоить денег. Значит средняя стоимость пары вырастет,  — предполагает предприниматель. —  Торговля у  нас ухудшится, потому что нижняя граница ценового диапазона на  обувь поднимется. И  у  людей уже не  будет желания ехать ко  мне на  другой конец города за  обувью, чтобы сэкономить. Они спокойно добавят немного и  купят, скажем, за  50 рублей примерно такого  же качества в  каком-нибудь сетевом магазине, которых в  Минске сейчас море.

Александр говорит, что он  не  регистрировался для участия в  пилотном проекте, но  «когда в  вопросе появится ясность, внесет себя в  список».
 
Теги: Минск
 
 
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