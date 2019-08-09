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Парфенов на митинге в Москве процитировал репера FACE
Источник материала: Партизан
Легендарный российский журналист Леонид Парфенов, выступая на акции протеста в Москве, процитировал припев из трека FACE «Юморист».
Леонид Парфенов выступает на проспекте Сахарова. Фото - Андрей Золотов/МБХ медиа
Легендарный российский журналист Леонид Парфенов, выступая на акции протеста в Москве, процитировал припев из трека FACE «Юморист».
В припеве Парфенов заменил слово «юморист» на «журналист».
Репер FACE выступил на митинге.
На проспект Сахарова пришло около 50 000 человек.
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Легендарный российский журналист Леонид Парфенов, выступая на акции протеста в Москве, процитировал припев из трека FACE «Юморист».
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