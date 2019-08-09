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Находился под следствием: в Бобруйске умер бывший гендиректор кожкомбината. Оказалось, что он ни в чем невиноват
Источник материала: Партизан
30 января 2019 года умер генеральный директора Бобруйского кожкомбината Михаила Кунц, который в то время находился под следствием.
В мае прошлого года управление Департамента финансовых расследований КГК возбудило в отношении мужчины сразу два уголовных дела: за превышение служебных полномочий и злоупотребление властью и служебными полномочиями.
Гендиректора кожкомбината обвиняли в организации так называемого семейного подряда: якобы он закупал сырье для переработки кожи не у прямых поставщиков, а через посредников по завышенной цене.
Сам Кунц с самого начала заявлял, что они ни в чем невиновен. Выяснилось, что он был прав – газета «Вечерний Бобруйск» со ссылкой на дочь Кунца сообщила, что 16 июля в отношении бывшего генерального директора Бобруйского кожкомбината уголовное преследование было прекращено.
Следователи не нашли в действиях Михаил Кунца составов преступлений и пришли к выводу, что управленец никаких преступлений не совершал.
Известно, что у самого экс-директора были большие проблемы с сердцем и он даже не так давно перенес операцию. Родственники умершего сообщили, что следствие очень подкосило Кунца – и, как оказалось, все было зря.
фото — bobruisk.ru
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Находился под следствием: в Бобруйске умер бывший гендиректор кожкомбината. Оказалось, что он ни в чем невиноват
30 января 2019 года умер генеральный директора Бобруйского кожкомбината Михаила Кунц, который в то время находился под следствием.
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