Находился под следствием: в Бобруйске умер бывший гендиректор кожкомбината. Оказалось, что он ни в чем невиноват

В мае прошлого года управление Департамента финансовых расследований КГК возбудило в отношении мужчины сразу два уголовных дела: за превышение служебных полномочий и злоупотребление властью и служебными полномочиями.





Гендиректора кожкомбината обвиняли в организации так называемого семейного подряда: якобы он закупал сырье для переработки кожи не у прямых поставщиков, а через посредников по завышенной цене.





Сам Кунц с самого начала заявлял, что они ни в чем невиновен. Выяснилось, что он был прав – газета «Вечерний Бобруйск» со ссылкой на дочь Кунца сообщила, что 16 июля в отношении бывшего генерального директора Бобруйского кожкомбината уголовное преследование было прекращено.









Следователи не нашли в действиях Михаил Кунца составов преступлений и пришли к выводу, что управленец никаких преступлений не совершал.





Известно, что у самого экс-директора были большие проблемы с сердцем и он даже не так давно перенес операцию. Родственники умершего сообщили, что следствие очень подкосило Кунца – и, как оказалось, все было зря.





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