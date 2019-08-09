Источник материала: Ежедневник



Джеффри Эпштейн (Фото: New York State Sex Offender Registry / AP )

Американский финансист, 66-летний миллиардер Джеффри Эпштейн, которому в прошлом месяце были предъявлены обвинения в секс-торговле несовершеннолетними, покончил с собой в камере СИЗО Манхэттена.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США покончил с собой миллиардер, обвиненный в секс-торговле несовершеннолетними Американский финансист, 66-летний миллиардер Джеффри Эпштейн, которому в прошлом месяце были предъявлены обвинения в секс-торговле несовершеннолетними, покончил с...

В прошлом месяце федеральные прокуроры Манхэттена обвинили 66-летнего Эпштейна в незаконной торговле девушками в возрасте 14 лет.О задержании Эпштейна стало известно в начале июля. Более десяти лет назад Эпштейн уже обвинялся в склонении несовершеннолетних к проституции. В 2008 году все закончилось сделкой со следствием, в рамках которой миллиардер отделался приговором к 13 месяцам тюремного заключения. Сделка подразумевала, что Эпштейн в обмен на сокращение срока признает вину, выплачивает компенсации своим жертвам, а также регистрируется в специальном реестре как сексуальный преступник.Однако, как уточняет NYT, следствие все эти годы выясняло детали совершенных Эпштейном преступлений. Кроме того, сделка вызвала волну критики как слишком мягкая. На фоне событий вокруг Эпштейна в июле этого года министр труда США Александр Акоста, который в 2007 году в качестве прокурора вел дело против Эпштейна, подал в отставку, пишет