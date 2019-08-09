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Кулинарные традиции Полесья. Чем угощают гостей на фестивале «Мотальския прысмаки» в Брестской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дожинки – но не хлебные – справляют в эти дни в Ивановском районе Брестской области. Кулинарный фестиваль «Мотальския прысмаки» проводится в 10-й раз в гастрономической столице Беларуси – агрогородке Мотоль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местные жители знают толк в аппетитных угощениях и, что самое главное, готовят не только для себя, но и для гостей. Говорят, в этом году душевной атмосферой прониклись больше 8 тысяч человек. Но говорят на празднике точно меньше, чем едят.
Петр Бутрим, СТВ:
Долго готовилась ко встрече гостей и Зинаида Бартош. В соседних Тышковичах женщина всю свою жизнь трудилась акушером. Сегодня на столе все только из натуральных продуктов. И каждое блюдо приготовлено неспроста.
Зинаида Бартош, жительница агрогородка Тышковичи:
Жители Мотоля бережно хранят традиции и обычаи своих предков, в том числе гастрономические. На соседнем подворье собралась очередь. А как иначе, ведь в меню самый главный мотольский бренд – колбаса. В «кровянке» и «пальцепханой» местные хозяйки знают толк. А некоторые эксклюзивные рецепты и вовсе держат в строжайшем секрете.
Ольга Соболева, житель агрогородка Мотоль:
Дойти до конца улицы голодным нереально. Такой открытый формат праздника неслучаен. Шумные семейные застолья на этих улочках устраивали и сотни лет назад. «Мотальския прысмаки» напоминают старый добрый кирмаш, когда люди съезжались в большие деревни. О щедрости и хлебосолье мотолян до сих пор ходят легенды.
Дегустации рыбных блюд, уникальных свадебных караваев, меда – чего здесь только нет. Аппетит гостей утоляют не только местные повара – широко представлены национальные кухни Украины, Польши, Латвии и Израиля. Еще шире география фольклорной составляющей фестиваля. В этом году – с африканским колоритом.
Лофти Тербауи, участник фестиваля (Алжир):
На этот раз открыли фестиваль масштабным шествием. Завершат самым большим в истории Мотоля накрытым столом. Однако наплыв гостей здесь не только в праздничные дни. Древнее белорусское местечко, где родился первый президент Израиля Хаим Вейцман, популярно среди туристов круглый год. Во многом благодаря тому, что сами жители не забывают свои кулинарные традиции и делятся ими со всеми.
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Кулинарные традиции Полесья. Чем угощают гостей на фестивале «Мотальския прысмаки» в Брестской области
Новости Беларуси. Дожинки – но не хлебные – справляют в эти дни в Ивановском районе Брестской области. Кулинарный фестиваль «Мотальския прысмаки» проводится в 10-й...
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