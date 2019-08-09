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Моторное масло минский предприниматель ввозил в Беларусь под этикеткой известного французского бренда незаконно
Источник материала: Партизан
Столичному предпринимателю за подделку масла грозит 7650 рублей штрафа.
На таможне заподозрили, что 7 партий моторного масла минский предприниматель ввозил в Беларусь под этикеткой известного французского бренда незаконно, пишет
Всего под товарным знаком ELF коммерсант успел перегрузить 6 тысяч литров автомобильного масла. Причем товар продавал нарушая права интеллектуальной собственности — без разрешения правообладателя на его использование.
— Данная информация подтверждена представителем правообладателя — французской компании. Ориентировочная стоимость незаконно реализованного товара составляет 22 тысячи евро, — рассказала инспектор отдела Минской региональной таможни Татьяна Линник.
По факту нелегальных действий проводится проверка, в частности, использования объектов права промышленной собственности вопреки закону. Фигуранту грозит штраф до 300 базовых величин.
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Моторное масло минский предприниматель ввозил в Беларусь под этикеткой известного французского бренда незаконно
Столичному предпринимателю за подделку масла грозит 7650 рублей штрафа.
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