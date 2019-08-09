Моторное масло минский предприниматель ввозил в Беларусь под этикеткой известного французского бренда незаконно

На таможне заподозрили, что 7 партий моторного масла минский предприниматель ввозил в Беларусь под этикеткой известного французского бренда незаконно, пишет





Всего под товарным знаком ELF коммерсант успел перегрузить 6 тысяч литров автомобильного масла. Причем товар продавал нарушая права интеллектуальной собственности — без разрешения правообладателя на его использование.





— Данная информация подтверждена представителем правообладателя — французской компании. Ориентировочная стоимость незаконно реализованного товара составляет 22 тысячи евро, — рассказала инспектор отдела Минской региональной таможни Татьяна Линник.









По факту нелегальных действий проводится проверка, в частности, использования объектов права промышленной собственности вопреки закону. Фигуранту грозит штраф до 300 базовых величин.







