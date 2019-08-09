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Тысячи минчан и пробка на Маяковского. Как прямо сейчас проходит A-Fest

10.08.2019 19:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бедное на фестивали белорусское лето, наконец, подарило минчанам хоть какое-то разнообразие. Сегодня в столице одновременно проходит A-Fest и Vulica Brasil — оба бесплатные. AFISHA.TUT.BY посмотрела, кто приехал на большой фестиваль в Лошицком парке и что организаторы приготовили для гостей.


Если в 17.00−17.30 зайти на территорию Лошицкого парка можно было без ожидания, то уже спустя час люди останавливались метров за 50 от входа. По мере наступления вечера очереди растут. Аналогичная ситуация ждет и желающих приехать на фестиваль на своем авто: сейчас пробка на A-fest начинается от пересечения улицы Маяковского и Солнечной до поворота на переулок Маяковского. Оптимисты, желающие после 19.00 найти парковочное место в шаговой доступности от входа, наворачивают круги и чаще остаются ни с чем.


Традиционный бич местных фестивалей — очереди — на A-fest удалось избежать лишь частично. На фудкорте в разное время в среднем от двух-трех до пяти-семи человек на точку (которых, кстати, было около 60, что позволило гостям распределиться и не пропустить концерт в ожидании еды).


Цены — средние для фестивалей: 5 рублей за хот-дог, 7 рублей — за шаурму, бургеры стартуют от 6 рублей, шашлык — 4 рубля 50 копеек за 100 граммов (свинина) и 4 рубля за 100 граммов (курица), плов — 7 рублей за порцию, колбаски на гриле — по 3 рубля за 100 граммов, картофель фри — аналогично.




На всех точках с пивом — объявления о том, что продажа алкогольных напитков осуществляется только до 21.00. И заботливое «Заранее планируйте и приобретайте необходимое количество для вашего приятного времяпрепровождения».

Судя по очередям в туалеты, приобретать и планировать минчане начинали сильно заранее. В санитарных зонах — заметный ажиотаж.


Помимо еды и музыки, A-Fest развлекает разнообразными активностями. Здесь и петанк, и летний хоккей, и конкурсы от хоккейного клуба «Динамо-Минск», игра в саперов, волейбол, музыкальный квиз «Сам Шазам» и многое другое. Детская зона вынесена отдельно недалеко от первого входа.



За музыку в этом году в ответе «Бумбокс», K-Maro, Nizkiz, O. Torvald, Palina, Plum Bum Читать. К этому времени никаких сбоев с таймингом замечено не было, артисты поднимаются на сцену по часам.



Праздник в Лошицком парке продолжается сегодня до 22.30. На сцену еще выйдут «Бумбокс» (в 20.00) и K-Maro (с 21.30 до 22.30).


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Теги: Минск
 
 
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AFISHA.TUT.BY посмотрела, кто приехал на большой фестиваль в Лошицком парке и что организаторы приготовили для гостей.
 
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