Соревнования по пляжному волейболу прошли на Августовском канале

Источник материала: Вороновская газета





Участие в них приняли 22 команды из разных регионов.

В отличие от классического волейбола, где при полных двух командах на «паркетном» поле по 6 игроков с каждой стороны, на песчаной площадке пляжного волейбола играют две команды по два спортсмена. По словам участников-волейболистов, дополнительные трудности во время такой «пляжной» игры создает именно песчаная игровая поверхность, поэтому быстрое перемещение, безусловно, требует особых усилий.











– Играть в пляжный волейбол физически сложно, передвижение по песку требует дополнительной нагрузки. Я занимаюсь больше классическим волейболом и должен сказать, играть на песке значительно труднее, но мне нравится, это весело и интересно, – делится Илья Кашевич.

– Для игры на песке необходимо импровизировать, спортсмены часто меняются местами и в одной тайме выполняют роль подающего, защитника и нападающего, – рассказывает один из участников Михаил.

А пока волейболисты-пляжники соревновались, за игрой внимательно следили гости праздника.

– Интересно наблюдать за профессиональной игрой, на отдыхе мы с друзьями часто играем в пляжный волейбол, но, разумеется, не по правилам. Поэтому все кажется значительно проще, чем есть на самом деле, – подмечает Анастасия.

Диана СИДОРКЕВИЧ https://grodnonews.by/