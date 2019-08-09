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Соревнования по пляжному волейболу прошли на Августовском канале

10.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Соревнования по пляжному волейболу прошли на Августовском канале

Участие в них приняли 22 команды из разных регионов. 

В отличие от классического волейбола, где при полных двух командах на «паркетном» поле по 6 игроков с каждой стороны,  на песчаной площадке пляжного волейбола играют две команды по два спортсмена. По словам участников-волейболистов, дополнительные трудности во время такой «пляжной» игры создает именно песчаная игровая поверхность, поэтому быстрое перемещение, безусловно, требует особых усилий. 
 
Соревнования по пляжному волейболу прошли на Августовском канале

Соревнования по пляжному волейболу прошли на Августовском канале

– Играть в пляжный волейбол физически сложно, передвижение по песку требует дополнительной нагрузки. Я занимаюсь больше классическим волейболом и должен сказать,  играть на песке значительно труднее, но мне нравится, это весело и интересно, – делится Илья Кашевич. 

– Для игры на песке необходимо импровизировать, спортсмены часто меняются местами и в одной тайме выполняют роль подающего, защитника и нападающего, – рассказывает один из участников Михаил.  

А пока волейболисты-пляжники соревновались, за игрой внимательно следили гости праздника. 

– Интересно наблюдать за профессиональной игрой, на отдыхе мы с друзьями часто играем в пляжный волейбол, но, разумеется, не по правилам. Поэтому все кажется значительно проще, чем есть на самом деле, – подмечает Анастасия. 

Диана СИДОРКЕВИЧ
https://grodnonews.by/
 
 
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Участие в них приняли 22 команды из разных регионов.  В отличие от классического волейбола, где при полных двух командах на «паркетном» поле по 6 игроков с каждой...
 
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