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Плавали на чем попало, купались в пене и играли в болотный футбол. На Августовском канале отгремел Праздник моря

10.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Плавали на чем попало, купались в пене и играли в болотный футбол. На Августовском канале отгремел Праздник моря

Этот праздник издавна отмечали на Августовском канале.

 Возрожденный, сейчас он сочетает в себе традиции прошлого и  современные развлечения, такие, к примеру, как пенная вечеринка. Но главным действом сей водной феерии уже несколько лет кряду становится интереснейшее и захватывающее мероприятие – заплыв «На чем попало». О ярких морских подробностях читайте в нашем материале.

Плавали на чем попало, купались в пене и играли в болотный футбол. На Августовском канале отгремел Праздник моря
Плавали на чем попало, купались в пене и играли в болотный футбол. На Августовском канале отгремел Праздник моря

Еще задолго до официального открытия Праздника моря на канале стартовали зрелищные соревнования по болотному футболу, так полюбившиеся гостям и участникам. Также состоялись состязания по пляжному волейболу.  Песок и грязь летели во все стороны, довольны остались все – и спортсмены, и участники.

Спортивную феерию продолжило официальное театрализованное открытие Праздника моря. Приветствовать гостей вышел сам Стефан Баторий, который передал символичный штурвал сегодняшнему поколению. Важность и значимость Праздника моря отметил, приветствуя участников и гостей мероприятия, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.

Плавали на чем попало, купались в пене и играли в болотный футбол. На Августовском канале отгремел Праздник моря

— Впервые праздник моря прошел на Августовском канале более 100 лет назад. Мы решили возродить эту добрую традицию и объединить на прибрежных водах канала два времени.  Для того, чтобы каждый гость нашел для себя развлечение по вкусу, мы наполнили праздник множеством локаций: от болотного футбола до заплыва «На чем попало». К заплывам участники готовятся очень основательно, отборочные туры проходят во всех районах и на Августовский канал отправляются только самые лучшие. И все это спортивное великолепие дополняют живописные виды нашей водной жемчужины. Этой красотой гости канала наслаждаются практически круглый год, для этого созданы все условия. Более 100 000 человек в год бывает на Августовском канале, и мы постоянно совершенствуем инфраструктуру водной жемчужины, придумываем новые мероприятия и делаем все, чтобы гости чувствовали себя здесь комфортно и с удовольствием возвращались вновь и вновь, — сказал  Виктор Лискович.

Плавали на чем попало, купались в пене и играли в болотный футбол. На Августовском канале отгремел Праздник моря
Плавали на чем попало, купались в пене и играли в болотный футбол. На Августовском канале отгремел Праздник моря

Плавали на чем попало, купались в пене и играли в болотный футбол. На Августовском канале отгремел Праздник моря

После торжественного открытия и праздничного концерта центр внимания сместился к глади Августовского канала, где по водному подиуму прошлись самые яркие судна. В заплыве «На чем попало» принимали участие 11 команд. Каждый «корабль» был неповторим и интересен, но победитель, как говорится, может быть один. В этом году Гран-при у команды Дятловского района. Судно, стилизованное под танк Т-34, плыло в облаке яркого дыма, выпуская в небо залпы фейерверка.

Плавали на чем попало, купались в пене и играли в болотный футбол. На Августовском канале отгремел Праздник моря

— Конечно, надеялись на победу. Мы очень старались и приложили много сил, чтобы наш танк получился таким настоящим. У нас не было сомнений на счет темы судна. В этом году мы празднуем 75-летие со дня освобождения Беларуси и 75-летие Гродненской области, поэтому и создали наше плавательное средство в честь этих знаменательных дат, — рассказал капитан команды Денис Трофимчик.

Два плавсредства были отмечены призами областной газеты «Гродзенская праўда». Лучшим экипажем, по мнению издания, стала команда Зельвенского района. А самым непотопляемым признано плавательное средство команды Щучинского района.

Плавали на чем попало, купались в пене и играли в болотный футбол. На Августовском канале отгремел Праздник моря
Плавали на чем попало, купались в пене и играли в болотный футбол. На Августовском канале отгремел Праздник моря

Команда Лидского района получила приз в номинации «Самое оригинальное название».  Они возвели и спустили на воду большой и яркий торт высотой почти три метра и весом в тонну. А назвали все это великолепие «Мучные развалины».

Плавали на чем попало, купались в пене и играли в болотный футбол. На Августовском канале отгремел Праздник моря

Самым  «Драйвовым заплывом» признан заплыв команды Мостовского района. В номинации на самое  оригинальное техническое решение победа у команды Свислочского района.

Все участники без исключения проявили море креатива, и выбрать лучших жюри было трудно.

Плавали на чем попало, купались в пене и играли в болотный футбол. На Августовском канале отгремел Праздник моря

Заплыв «На чем попало» закончился, но праздник продолжился работой многочисленных интерактивных площадок. В особенном восторге гости были от пенной вечеринки на большой поляне. Из водных развлечений были также игры в бассейне и водная завеса.

Плавали на чем попало, купались в пене и играли в болотный футбол. На Августовском канале отгремел Праздник моря

Можно было купить сувенир на память в городе ремесленников, который раскинулся на берегу канала. Для любителей чтения работала морская библиотека: интеллектуалы сразились в баттле «Под книжным парусом», а для ловких и смелых организовали литературную рыбалку. К слову, различных аттракционов и конкурсов с розыгрышами  было на любой вкус.

Плавали на чем попало, купались в пене и играли в болотный футбол. На Августовском канале отгремел Праздник моря

Все действие происходило под зажигательную дискотеку «Жара», а запечатлеть яркие моменты можно было на «Морском Insta@gramm» — это целый комплекс фотозон на тему лета и моря.

На Праздник моря приехали гости со всей страны.

— Я специально приехала на Августовский канал из Могилева, а мои друзья – из Минска и Бреста. Мы получили массу отличных впечатлений и эмоций. Хочется сказать огромное спасибо организаторам за такой чудесный праздник. Нам очень понравилось! В следующем году приедем обязательно и расскажем всем друзьям, как здесь замечательно, — поделилась Людмила Дракина.

Праздник моря получился в этом году очень насыщенным, зрелищным и запоминающимся. Он оставил только положительные эмоции и яркие краски! В следующем году он снова вернется и будет радовать гостей.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ
Фото: Вадима ГОЛОТИКА
https://grodnonews.by/
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Этот праздник издавна отмечали на Августовском канале.  Возрожденный, сейчас он сочетает в себе традиции прошлого и  современные развлечения, такие, к примеру, как...
 
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