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Минское «Динамо» разгромно проиграло «Торпедо» и не попало в финал Кубка губернатора Нижегородской области

10.08.2019 20:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

10 августа в Нижнем Новгороде минское «Динамо» проиграло «Торпедо» со счетом 2:6 и не попало в финал Кубка губернатора Нижегородской области. Такой шанс у «зубров» был, если бы они выиграли серию послематчевых буллитов, но и там их ждала неудача.


После первого периода минчане проигрывали со счетом 0:2, но в начале второго сумели вернуться в игру, а в третьем периоде даже сравнять счет. Но ближе к концу матча торпедовцы реализовали два большинства, забросили динамовцам, играя в меньшинстве и забросили под конец третьего периода.

У «Динамо» был шанс прорваться в финал турнира, для этого надо было побеждать в буллитной перестрелке. Но в ней «зубры» шайб не забросили. Таким образом, 11 августа команда Вудкрофта сыграет матч за 3-е место против узбекского «Хумо».

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