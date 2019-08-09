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Готовим пирог с малиной, черникой и смородиной. Рецепт от шеф-повара

10.08.2019 20:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Лето – ягодный сезон. Август – самое время наслаждаться дарами природы. В лидерах по числу ценных компонентов – черная смородина. Как превратить ягоды в гастрономический шедевр? Рецепт воздушного пирога рассказал шеф-повар в программе «Плюс-минус».

Сергей Шумеев, шеф-повар ресторана белорусской кухни:
У нас сегодня есть черника, красная смородина, малина и чёрная смородина. Масло комнатной температуры, сахар, цедра апельсина, добавляем соль.

Готовим пирог с малиной, черникой и смородиной. Рецепт от шеф-повара

Соль нужна в тесте не для того, чтобы его посолить, оно становится более пластичным потом. Гасим соду. Теперь добавляем муку. Добавляем яйцо. Берём плёнку и отправляем тесто на 30 минут в холодильник.

Готовим пирог с малиной, черникой и смородиной. Рецепт от шеф-повара

Делаем начинку для пирога. Берём сметану 25%. Творог можно взять рассыпчатый, деревенский. Досыпаем туда сахара пару ложек, муки для скрепки и 1 яйцо. Размешиваем до однородной массы.

Готовим пирог с малиной, черникой и смородиной. Рецепт от шеф-повара

Через 30 минут достаём тесто и распределяем толщиной в полсантиметра. В приготовленную начинку добавляем ягоды.

Готовим пирог с малиной, черникой и смородиной. Рецепт от шеф-повара

 

Готовим пирог с малиной, черникой и смородиной. Рецепт от шеф-повара

Отправляем пирог в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

Люди в материале: Сергей Шумеев
 
 
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Лето – ягодный сезон. Август – самое время наслаждаться дарами природы. В лидерах по числу ценных компонентов – черная смородина. Как превратить ягоды в...
 
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