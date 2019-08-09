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Самая холодная ночь за 75 лет. В Беларуси побит температурный рекорд
Источник материала: СТВ
В Беларуси побит температурный рекорд 75-летней давности, рассказали в программе
Прежний минимум был зафиксирован 5 августа 1944 года. В Марьиной Горке было всего-то 4 градуса тепла. Середина нынешнего лета в Синеокой стала самой холодной за 20 лет.
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В Беларуси побит температурный рекорд 75-летней давности, рассказали в программе «Плюс-минус». В ночь на 3 августа в Брагине градусник опустился до отметки +2,9...
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