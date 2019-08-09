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Проливные дожди превратили могилёвские улицы в реки. Видеофакт

10.08.2019 20:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Проливные дожди превратили могилёвские улицы в реки, рассказали в программе «Плюс-минус». С последствиями непогоды не справлялась ливнёвка, шквалистый ветер повалил десятки деревьев.

Проливные дожди превратили могилёвские улицы в реки. Видеофакт

И пока областной центр приходил в себя, штормовое предупреждение синоптики объявили в Минске. На город обрушились дожди, грозы и порывистый ветер.

Проливные дожди превратили могилёвские улицы в реки. Видеофакт

На несколько часов встал общественный транспорт. На борьбу со стихией вышли спасатели.

Лето вернётся! Но без дождей не обойдётся. Синоптики рассказали о погоде на неделю

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Теги: Минск
 
 
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Проливные дожди превратили могилёвские улицы в реки, рассказали в программе «Плюс-минус». С последствиями непогоды не справлялась ливнёвка, шквалистый ветер...
 
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