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Будет зима морозной или тёплой? Узнаем в этот день
Источник материала: СТВ
12 августа – Силов день. По поверьям, это – лучшее время для посева озимых, рассказали в программе
14 августа – Медовый Спас. Праздник, с которым связывают окончание лета и день пчеловодов. Пасечники заламывают в ульях первые медовые соты.
16 августа – Антон Вихревей. Сильный холодный ветер в этот день предвещал морозную зиму, а южный и тёплый – мягкую и снежную.
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12 августа – Силов день. По поверьям, это – лучшее время для посева озимых, рассказали в программе «Плюс-минус». Если дни стоят пасмурные и прохладные, дождя можно...
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