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В Москве +18, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 августа

10.08.2019 20:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают переменную облачность, грозы, +20, рассказали в программе «Плюс-минус». +29 и ясно в Вене. На 4 градуса прохладнее в Мадриде.

В Москве +18, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 августа

В Риме и Софии прогнозируют ясную погоду, около +33. Тот же климатический расклад в Афинах, но с поправкой на минус два пункта. +29 и солнечно в Анкаре.

В Москве +18, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 августа

Облачно и без осадков в Прибалтике. +23 в Риге, на градус теплее в Вильнюсе. В Варшаве ожидается +29 и без дождей.

Лето вернётся! Но без дождей не обойдётся. Синоптики рассказали о погоде на неделю

На градус прохладнее в Киеве, зато солнечно. В Москве синоптики обещают +18, дождь и грозы. 

В Москве +18, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 августа

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В Париже синоптики обещают переменную облачность, грозы, +20, рассказали в программе «Плюс-минус». +29 и ясно в Вене. На 4 градуса прохладнее в Мадриде.
 
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