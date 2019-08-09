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Условия, максимально приближенные к международным. Уникальный биатлонный комплекс появился в Гомеле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Биатлонный комплекс в самом сердце полумиллионного города. Уникальный спортивный объект построили в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 августа он принимает первый этап юношеского Кубка Белорусской федерации биатлона.
К слову, Гомельский регион последний в стране, где до сих пор не было полноценной базы для занятия одним из самых любимых в Беларуси видов спорта.
Полные обоймы патронов и огонь в глазах. Гомельчанин Никита Самсонов не скрывает радости. На лыжероллеры парень встал только на четвертый год занятий биатлоном. Раньше кататься было просто негде. Бег, а если повезет со снегом, месяц лыж по зимнему лесу – вот и все возможности в условиях юго-востока страны.
Никита Самсонов, участник соревнований:
– Нравится трасса?
Да. Очень.
Праздник у всех биатлонистов региона. Дети, родители, тренерский состав – одна большая радость на всех.
Ольга Голубчик, тренер сборной Гомельской области по биатлону:
Большой круг в километр, два спуска, два подъема, с максимальным перепадом высоты в 4 метра. Для профессионального спортсмена такая трасса может показаться слишком легкой, но для начинающих биатлонистов в самый раз. Задача – не напугать детей трудностями с самого начала. Кроме того, в планах строительство второй очереди с увеличением трассы до 5 километров и повышением ее сложности до максимального уровня. Именно поэтому стрельбище строили с прицелом на большие старты.
Александр Добриян, СТВ:
Многоуровневая система пулеулавливателей плюс специальные материалы в отделке стен – такой тир можно строить даже в спальном районе.
Денис Езерский, начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома:
Сегодня есть место, куда можно приехать отдохнуть, покататься. Трасса очень спокойная, она будет интересна и для профессионала, и для любителя.
Биатлонный комплекс «Сож» – почти 100%-ная отечественная разработка: от проекта до материалов. Из импорта разве что система контроля времени. Кстати, мишени уже белорусские: разработанные в Могилеве по заданию главы государства. Уровень мировой. Не стыдно показать профессионалам.
Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева признается, что по- хорошему завидует нынешней белорусской молодежи.
Ольга Зайцева, двукратная олимпийская чемпионка (Россия):
Хочется, чтобы и у нас, например, в России, в Москве, такие стрельбища строились. Хочется сказать вам – молодцы.
Первый старт на новой трассе – этап Кубка Белорусской федерации биатлона среди юношей и девушек. Но в перспективе «Сож» претендует на роль центра развития биатлона международного значения. В первую очередь, здесь ждут гостей из российского Брянска и украинского Чернигова. У соседей нет ни полноценных стрельбищ, ни искусственного снега. Зато все это теперь есть в Гомеле.
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Новости Беларуси. Биатлонный комплекс в самом сердце полумиллионного города. Уникальный спортивный объект построили в Гомеле, сообщили в программе Новости «24...
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