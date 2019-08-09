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Лето вернётся! Но без дождей не обойдётся. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
В понедельник Беларусь окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Со вторника погоду будет определять атмосферный фронт из Польши. К середине недели в Беларусь придёт тёплая и неустойчивая воздушная масса с Запада, рассказали в программе
Людмила Паращук, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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В понедельник Беларусь окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Со вторника погоду будет определять атмосферный фронт из Польши. К...
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