пресс-служба Минобороны РФ , самолеты МиГ-31К совместно с Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации при уничтожении батареи зенитных ракетных комплексов противника. Как сообщает, самолеты МиГ-31К совместно с Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации при уничтожении батареи зенитных ракетных комплексов противника.





Отметим, что истребители МиГ-31К с "Кинжалами" несут опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.









По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, самолеты выполнили 380 полетов над Черным и Каспийском море. Дальность полета ракеты составляет около 2000 километров, масса боевой части - 500 килограммов.





Главным преимуществом комплекса является гиперзвуковая скорость в 10 махов. Таким образом, "Кинжал" летит и маневрирует со скоростью 12 240 километров в час и поражает цель всего через несколько секунд после старта.





В ходе испытаний гиперзвуковые ракеты поразили цель размером с легковой автомобиль на расстоянии 1000 километров.





Кроме новейших авиакомплексов посетители "Авиадартса" смогли увидеть воздушный бой пара на пару массированные бомбовые и ракетные удары. Отдельно демонстрировались действия вертолетов: высадка десанта и пуски управляемых ракет звеном "Ночных охотников" Ми-28Н.





Всего в конкурсе профессионального мастерства участвовали 43 самолета и вертолета из России, Китая, Беларуси и Казахстана.



