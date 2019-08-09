ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Впервые показали истребители МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом "Кинжал"

10.08.2019 20:50 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Рязанской области на полигоне Дубровичи широкой публике впервые показали истребители МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом "Кинжал".

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, самолеты МиГ-31К совместно с Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации при уничтожении батареи зенитных ракетных комплексов противника.

Отметим, что истребители МиГ-31К с "Кинжалами" несут опытно-боевое дежурство в Южном военном округе. 


По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, самолеты выполнили 380 полетов над Черным и Каспийском море. Дальность полета ракеты составляет около 2000 километров, масса боевой части - 500 килограммов.

Главным преимуществом комплекса является гиперзвуковая скорость в 10 махов. Таким образом, "Кинжал" летит и маневрирует со скоростью 12 240 километров в час и поражает цель всего через несколько секунд после старта.

В ходе испытаний гиперзвуковые ракеты поразили цель размером с легковой автомобиль на расстоянии 1000 километров.

Кроме новейших авиакомплексов посетители "Авиадартса" смогли увидеть воздушный бой пара на пару массированные бомбовые и ракетные удары. Отдельно демонстрировались действия вертолетов: высадка десанта и пуски управляемых ракет звеном "Ночных охотников" Ми-28Н.

Всего в конкурсе профессионального мастерства участвовали 43 самолета и вертолета из России, Китая, Беларуси и Казахстана.
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Рязанской области на полигоне Дубровичи широкой публике впервые показали истребители МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом "Кинжал".
 
Новости дня
Новости разные
 
Готовим пирог с малиной, черникой и смородиной. Рецепт от шеф-повара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика