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Фотореортаж: по Октябрьской прошел яркий карнавал
Источник материала: Партизан
С 29 июля до 11 августа в Минске проходит Vulica Brasil. Благодаря этой инициативе наша столица выглядит не такой серой. А минчане могут гордиться Октябрьской (именно улицей).
В этом году художники с «Улицы» добавили Минску новых красок.
Фестиваль завершается тусовкой, которая завершится 11 августа.
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С 29 июля до 11 августа в Минске проходит Vulica Brasil. Благодаря этой инициативе наша столица выглядит не такой серой. А минчане могут гордиться Октябрьской (именно...
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