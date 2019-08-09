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Путин за рулем мотоцикла «Урал» прибыл на байк-шоу
Источник материала: Партизан
Президент России Владимир Путин за рулем мотоцикла «Урал» приехал на байк-шоу мотоклуба «Ночных волков» на гору Гасфорта под Севастополем. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Пул N3».
На кадрах видно, что российский лидер, одетый в кожаную куртку, в сопровождении лидера «Ночных волков» Александра «Хирурга» Залдостанова подъехал к сцене, откуда обратился к участникам фестиваля. Компанию Путину составили глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. К мотоциклу президента был прикреплен флаг России. Главу государства встретили приветственными гудками.
«У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце русского человека», — обратился к присутствующим президент России.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов и президент РФ Владимир Путин
© Михаил Метцель/ТАСС
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Президент России Владимир Путин за рулем мотоцикла «Урал» приехал на байк-шоу мотоклуба «Ночных волков» на гору Гасфорта под Севастополем. Соответствующее видео...
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