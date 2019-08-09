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В центре Москвы задержаны 146 человек

10.08.2019 20:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники полиции задержали 146 человек из числа гуляющих в центре Москвы, сообщает «ОВД-Инфо».

Основные задержания проходили около метро Китай-Город, на Чистопрудном бульваре и на улице Маросейка. МВД официально сообщило о 136 задержаниях.
 
 
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Сотрудники полиции задержали 146 человек из числа гуляющих в центре Москвы, сообщает «ОВД-Инфо».
 
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