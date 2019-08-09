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Группа членов Общественной палаты Союзного государства Беларуси и России (ОП) выступили в поддержку гомофобной газеты «Вечерний Могилев»

10.08.2019 19:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Общественная палата Союзного государства призвала белорусские власти поддержать «Вечерний Могилев».

Проблема вышла на межгосударственный уровень.


9 августа. Могилев. Игорь Лозовский / фото — op-soyuz.ru

Группа членов Общественной палаты Союзного государства Беларуси и России (ОП) выступили в поддержку гомофобной газеты «Вечерний Могилев».

Свое обращение они опубликовали в №63 газеты за 9 августа.

— Члены Общественной палаты с тревогой и озабоченностью наблюдают за развитием событий вокруг судебного преследования газеты «Вечерний Могилев», — указано в обращении.

 

По словам представителей ОП, у них складывается впечатление, что с помощью Ленинского РОВД г. Могилева, Министерства информации и других госорганов Белауси «происходит неосторожная подмена понятий и искажение смыслов».

— Происходит накачивание имиджа представителей ЛГБТ сообщества, как особенных представителей привилегированного сообщества, чувство неприятия к которым является априори неправомерным. При этом никак не упоминается ни наши народные традиции, ни религиозные запреты (во всех без исключения религиях), ни основополагающее право каждого человека (в том числе журналиста) на отстаивание своего мнения, пусть и отрицательного, на то или иное событие в обществе. Таким образом, у людей, особенно молодых, складывается впечатление не только о естественности однополых отношений, признании на государственном уровне половых извращений, но и моральности тех, кто пропагандирует это, не стесняясь, выносит в информационное поле, — указано в обращении.

В конце публикации члены Общественной палаты призвали помочь всех, кто причастен к суду над «Вечерним Могилевом», «помочь принять правовое и моральное решение в соответствии с законом».

Стоит отметить, что в Общественную палату Союзного государства входят достаточно известные персоны Беларуси и России – священнослужитель Всеволод Чаплин, актер Владимир Гостюхин, писатель Николай Чергинец и другие.
 
Теги: Могилев
 
 
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Общественная палата Союзного государства призвала белорусские власти поддержать «Вечерний Могилев».
 
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