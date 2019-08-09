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Компактвэну BMW 225xe Active Tourer нарастили запас хода на электротяге

10.08.2019 21:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Этот необычный для BMW автомобиль дебютировал без малого пять лет назад, став первой переднеприводной моделью в истории баварской марки. Есть в гамме компактвэна и гибридная модификация, которая получила небольшие обновки по технической части, позволившие улучшить ее экономичность.


Емкость литий-ионной батареи на 225xe Active Tourer была увеличена с 7,7 до 10 кВтч, что позволяет однообъемнику проехать в тишине до 57 км — это на 25% лучше показателя прежней версии. Кроме того, автомобиль стал на 15% экономичнее — паспортный расход топлива официально равен 1,7−1,9 л на 100 км. От обычной домашней розетки батарею можно подзарядить примерно за 5 часов, а от фирменного настенного устройства BMW i Wallbox время сокращается до 3 часов 15 минут.


Как и раньше, гибридный компактвэн BMW приводится в движение комбинацией 1,5-литрового бензинового турбодвигателя с тремя цилиндрами и мощностью 136 лошадиных сил, передачющий тягу на переднюю ось посредством 6-ступенчатого «автомата». Ассистирует ему 88-сильный электромотор на задней оси — таким образом, суммарная отдача полноприводного «гибрида» составляет 224 силы. До 100 км/ч 225xe Active Tourer способен разогнаться за 6,7 секунды, максимальная скорость — 202 км/ч (в электрическом режиме 131 км/ч).

В Германии цены на модернизированный вариант 225xe Active Tourer начинаются от 39 650 евро.

 
 
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Гибридная модификация компактвэна BMW получила небольшие обновки по технической части, позволившие улучшить ее экономичность
 
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