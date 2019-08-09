ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Танзании при взрыве бензовоза погибли более 60 человек, около 70 пострадали

10.08.2019 21:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Танзании. В Танзании взорвался бензовоз: погибли более 60 человек, еще около 70 получили ожоги различной степени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла на оживленной дороге в восточной части страны.

В Танзании при взрыве бензовоза погибли более 60 человек, около 70 пострадали

Водитель бензовоза , пытаясь избежать столкновения с мопедом, потерял управление – машина вылетела с дороги и перевернулась. Вокруг грузовика скопилась большая толпа из проезжавших мимо водителей и местных жителей – люди собирали пролившийся бензин.

Взрыв прогремел в момент, когда за топливом кинулся человек, куривший в этот момент сигарету.

В Танзании при взрыве бензовоза погибли более 60 человек, около 70 пострадали

В Танзании при взрыве бензовоза погибли более 60 человек, около 70 пострадали

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Танзании. В Танзании взорвался бензовоз: погибли более 60 человек, еще около 70 получили ожоги различной степени, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Компактвэну BMW 225xe Active Tourer нарастили запас хода на электротяге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика