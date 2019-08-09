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«Для нашего видосика нужно много движухи». Виталий Карпанов на фестивале Vulica Brazil в Минске

10.08.2019 21:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 10 августа вся Октябрьская стала большой фотозоной. Здесь завершается фестиваль Vulica Brazil, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бразильские танцы, батукада и атмосфера карнавала. Яркие моменты закрытия фестиваля урбан-арта Vulica Brazil

Музыкант Виталий Карпанов лучшего момента для съемок клипа и не нашел бы.

«Для нашего видосика нужно много движухи». Виталий Карпанов на фестивале Vulica Brazil в Минске

Виталий Карпанов, музыкант:
Много людей. Все съезжаются в эту точку – как раз для нашего видосика нужно много движухи. И совершенно бесплатно, то есть даром. Мы пришли, а тут все туда-сюда ходят. Надеюсь, картинка у нас получится хорошая.

Танцы, модная ярмарка, пляжный футбол: как проходит закрытие фестиваля Vulica Brasil в Минске

«Для нашего видосика нужно много движухи». Виталий Карпанов на фестивале Vulica Brazil в Минске

«Для нашего видосика нужно много движухи». Виталий Карпанов на фестивале Vulica Brazil в Минске

«Для нашего видосика нужно много движухи». Виталий Карпанов на фестивале Vulica Brazil в Минске

Люди в материале: Виталий Карпанов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 10 августа вся Октябрьская стала большой фотозоной. Здесь завершается фестиваль Vulica Brazil, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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Бразильские танцы, батукада и атмосфера карнавала. Яркие моменты закрытия фестиваля урбан-арта Vulica Brazil
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