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«Для нашего видосика нужно много движухи». Виталий Карпанов на фестивале Vulica Brazil в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 10 августа вся Октябрьская стала большой фотозоной. Здесь завершается фестиваль Vulica Brazil, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Музыкант Виталий Карпанов лучшего момента для съемок клипа и не нашел бы.
Виталий Карпанов, музыкант:
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Новости Беларуси. 10 августа вся Октябрьская стала большой фотозоной. Здесь завершается фестиваль Vulica Brazil, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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