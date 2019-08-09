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Бразильские танцы, батукада и атмосфера карнавала. Яркие моменты закрытия фестиваля урбан-арта Vulica Brazil
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Масштабные картины вместо серых стен, самбука на барабанах, яркие краски лета и все это с бразильским размахом. Сегодня, 10 августа, в Минске подводят итоги белорусско-бразильского фестиваля урбан-арта Vulica Brazil, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За две недели стрит-артеры расписали несколько зданий. Впрочем, в 2019 году в фестивале приняли участие не только уличные художники, но и архитекторы, урбанисты, экологи, которые презентовали свои идеи по изменению городской среды.
Октябрьская сегодня была шумной как никогда. Здесь завершается фестиваль Vulica Brazil. После двухнедельного творческого поиска пришло время, что называется, отрываться.
Людской поток с самого утра не прекращался. Приходили целыми семьями. Активностей невероятно много. Любой желающий мог, например, почувствовать страсть бразильских танцев.
Маргарита Стойко, преподаватель бразильского танца:
После такого энергичного отдыха нужно обязательно подкрепиться. Выбор фудкортов был большой. И все – с изюминкой.
Специально к сегодняшнему дню готовились. Большие хот-доги с большой сосиской. Также у нас кофе бразильский есть.
Но что за бразильский фестиваль без карнавального шествия? Гвоздем программы стала знаменитая на весь мир батукада. Минчане остались в восторге.
Футбол, игры, танцы, соревнования. Трудно поверить, что все это уместилось в одной точке. Бразильские гости оказались в восторге от организации.
Тадэо Феррэйра, сотрудник парламента Сан-Пауло (Бразилия):
Григорий Азаренок, СТВ:
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Бразильские танцы, батукада и атмосфера карнавала. Яркие моменты закрытия фестиваля урбан-арта Vulica Brazil
Новости Беларуси. Масштабные картины вместо серых стен, самбука на барабанах, яркие краски лета и все это с бразильским размахом. Сегодня, 10 августа, в Минске...
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