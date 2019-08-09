ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пятое испытание за две недели: КНДР произвела запуск двух ракет

10.08.2019 21:41 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости КНДР. КНДР произвела запуск двух ракет. Это уже пятое испытание за две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пятое испытание за две недели: КНДР произвела запуск двух ракет

Пятое испытание за две недели: КНДР произвела запуск двух ракет

В Сеуле считают, что эти запуски – выражение недовольства Пхеньяна по поводу совместных военных учений США и Южной Кореи, которые стартовали 5 августа. В Вашингтоне обещали внимательно следить за ситуацией и напомнили, что Совет безопасности ООН запрещает Пхеньяну разработку и запуски баллистических ракет.

В ответ власти Северной Кореи заявили, что устали от постоянного давления и готовы дать жесткий ответ Вашингтону и Сеулу. Несмотря на протесты Пхеньяна, они все же проводят совместные военные учения, которые КНДР воспринимает как угрозу в свой адрес.

Пятое испытание за две недели: КНДР произвела запуск двух ракет

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости КНДР. КНДР произвела запуск двух ракет. Это уже пятое испытание за две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жителям Великобритании вернули электричество: названа причина блэкаута
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика