Жителям Великобритании вернули электричество: названа причина блэкаута

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. В Великобритании жителям вернули электричество после блэкаута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты устранили проблему, которая привела к массовому отключению энергоснабжения в Лондоне, на юго-востоке Англии, в Уэльсе и ряде других районов страны.





Причина блэкаута заключалась в двух генераторах, которые вышли из строя. Напомним, на большей части территории Великобритании сбой в работе энергосистемы привел к перебоям на автомобильных дорогах, в железнодорожной системе, а также отразился на работе портов и воздушных гаваней.