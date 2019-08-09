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Жителям Великобритании вернули электричество: названа причина блэкаута
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. В Великобритании жителям вернули электричество после блэкаута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты устранили проблему, которая привела к массовому отключению энергоснабжения в Лондоне, на юго-востоке Англии, в Уэльсе и ряде других районов страны.
Причина блэкаута заключалась в двух генераторах, которые вышли из строя. Напомним, на большей части территории Великобритании сбой в работе энергосистемы привел к перебоям на автомобильных дорогах, в железнодорожной системе, а также отразился на работе портов и воздушных гаваней.
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Новости Великобритании. В Великобритании жителям вернули электричество после блэкаута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты устранили...
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