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Торнадо пронёсся по Люксембургу: порывы ветра достигали 130 км/час

10.08.2019 21:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Люксембурга. На Люксембург обрушился смерч: пострадали около 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торнадо пронесся по юго-западу страны.

По данным синоптиков, порывы ветра достигали 130 км/час. Смерч валил деревья, обрывал линии электропередач, срывал крыши с построек. В результате оказались повреждены около 150 зданий, в том числе жилые дома и магазины.

Торнадо пронёсся по Люксембургу: порывы ветра достигали 130 км/час

Торнадо пронёсся по Люксембургу: порывы ветра достигали 130 км/час

Торнадо пронёсся по Люксембургу: порывы ветра достигали 130 км/час

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Новости Люксембурга. На Люксембург обрушился смерч: пострадали около 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торнадо пронесся по юго-западу...
 
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