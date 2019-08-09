Торнадо пронёсся по Люксембургу: порывы ветра достигали 130 км/час

Источник материала: СТВ

Новости Люксембурга. На Люксембург обрушился смерч: пострадали около 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торнадо пронесся по юго-западу страны.

По данным синоптиков, порывы ветра достигали 130 км/час. Смерч валил деревья, обрывал линии электропередач, срывал крыши с построек. В результате оказались повреждены около 150 зданий, в том числе жилые дома и магазины.











