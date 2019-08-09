|
«Столько энергии, столько веселья!» Праздник «ползунов» и «бегунов» «Малыши, на старт!» прошёл в Молодечно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уникальные соревнования для самых маленьких атлетов прошли 10 августа в Молодечно, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Республиканский чемпионат «Малыши, на старт!» проходят уже в седьмой раз.
Последние два года семейный праздник проходит и на выезде. Соревнования проходят в двух группах: это «ползуны» и «бегуны». Самым маленьким участникам от 6 до 12 месяцев. Дистанцию в 6,5 метров они ползут. И даже если малыш уже умеет ходить, использовать этот полезный навык никак нельзя. Иначе – штраф 20 секунд. Спортсмены постарше – от года до двух – такую же дистанцию пробегают.
В 2019 году турнир собрал 120 участников, а сопровождающих – в два раза больше. Правда, поддерживать можно только морально: подталкивать ребенка и каким-либо образом помогать преодолевать дистанцию нельзя. А вот мотивировать на успех можно. Используются как классические игрушки, так и необычные предметы: мобильные телефоны, ключи от машины и даже газеты.
Семья Шарковых, участники соревнований:
Памятные подарки получили абсолютно все участники. Дополнительные призы были для тройки лучших из каждого забега. Ну а для абсолютных победителей в двух группах – велосипеды, предоставленные Президентским спортивным клубом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Столько энергии, столько веселья!» Праздник «ползунов» и «бегунов» «Малыши, на старт!» прошёл в Молодечно
Новости Беларуси. Уникальные соревнования для самых маленьких атлетов прошли 10 августа в Молодечно, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Республиканский чемпионат...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)