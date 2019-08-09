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«Принципиальная схватка была». Ксения Станкевич о бронзе на турнире по вольной борьбе на призы Александра Медведя

10.08.2019 22:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стартовал! Вот уже 49-й год подряд Минск принимает борцов со всего света на турнире на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В этот раз под сводами Дворца спорта состязаются 203 атлета из 14 стран. Накануне состоялась церемония открытия и прошли предварительные схватки.

«Принципиальная схватка была». Ксения Станкевич о бронзе на турнире по вольной борьбе на призы Александра Медведя

«Принципиальная схватка была». Ксения Станкевич о бронзе на турнире по вольной борьбе на призы Александра Медведя

«Принципиальная схватка была». Ксения Станкевич о бронзе на турнире по вольной борьбе на призы Александра Медведя

«Принципиальная схватка была». Ксения Станкевич о бронзе на турнире по вольной борьбе на призы Александра Медведя

А сегодня, 10 августа, на турнире был очень насыщенный соревновательный день. Состоялись предварительные и утешительные поединки в пяти весовых категориях у мужчин и женщин, также прошли полуфиналы и титульные схватки.

Одними из первых у белорусов на медали «наборолась» Ксения Станкевич. У нее бронза. Золотым медалистом турнира стал Владислав Андреев. Свидетелем этих успехов наших атлетов стал и сам Александр Васильевич Медведь.

«Принципиальная схватка была». Ксения Станкевич о бронзе на турнире по вольной борьбе на призы Александра Медведя

«Принципиальная схватка была». Ксения Станкевич о бронзе на турнире по вольной борьбе на призы Александра Медведя

«Принципиальная схватка была». Ксения Станкевич о бронзе на турнире по вольной борьбе на призы Александра Медведя

Ксения Станкевич, бронзовый призер турнира (50 кг):
Это принципиальная схватка была: самой себе доказать, что я могу бороться и могу выигрывать.

Каждый год разные турниры. Соперники совершенно разные все, то есть ко всем нужен подход индивидуальный. Где-то присмотреться, где-то что-то посмотреть. Каждый год по-разному.

«Принципиальная схватка была». Ксения Станкевич о бронзе на турнире по вольной борьбе на призы Александра Медведя

Владислав Андреев, победитель турнира (57 кг):
Установка тренера была выиграть, поэтому я выиграл. Выполнил свою задачу. Александр Васильевич – мой личный тренер. Очень рад, что выиграл и порадовал его.

Международный турнир на призы Александра Медведя продолжится 11 августа. Будут разыграны медали в оставшихся пяти весовых категориях.

«Принципиальная схватка была». Ксения Станкевич о бронзе на турнире по вольной борьбе на призы Александра Медведя

Люди в материале: Ксения Станкевич, Владислав Андреев, Александр Медведь
 
Теги: Минск
 
 
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