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«Уровень нашей команды был сильнее». Дмитрий Кравченко о победе ХК «Динамо-Молодечно» над «Витебском»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 10 августа продолжился групповой этап Кубка Салея. Самым богатым на голы в этом игровом дне стало противостояние «Динамо-Молодечно» и «Витебска», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За три периода этой встречи было заброшено 11 шайб. Причем все – на счету «зубров». На домашней арене подопечные Дмитрия Кравченко сразу взяли инициативу в свои руки: счет на второй минуте открыл Павел Боярчук. К концу первой 20-минутки – уже 5:0. Во второй части матча преимущество хозяев увеличивается еще на две шайбы, а в третьем молодеченцы забрасывают еще четыре гола.
В составе «Динамо» дублями сегодня отметились Герман Нестеров и Павел Боярчук, хет-трик оформил Станислав Кучкин.
Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК «Динамо-Молодечно»:
Владислав Соколовский, защитник ХК «Динамо-Молодечно»:
Таким образом, «Динамо-Молодечно» продолжает борьбу за первое место в группе «Б». На данный момент «бело-синие» отстают от лидирующего «Шахтера» на 1 балл.
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«Уровень нашей команды был сильнее». Дмитрий Кравченко о победе ХК «Динамо-Молодечно» над «Витебском»
Новости Беларуси. 10 августа продолжился групповой этап Кубка Салея. Самым богатым на голы в этом игровом дне стало противостояние «Динамо-Молодечно» и «Витебска»,...
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