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Хорошая новость: С клумбы возле гомельской больницы убрали "джинсы с цветами"

10.08.2019 21:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С клумбы возле гомельской больнице скорой помощи на улице Комиссарова убрали декоративный элемент в виде мужских и женских джинсов, которые имитировали нижнюю часть тел людей.


 Предметы одежды были чем-то наполнены и сложены так, будто у клумбы сидит парочка. Вверху джинсов поставили вазоны с цветами.

Необычное дизайнерское решение привлекло внимание людей и журналистов. Теперь сотрудникам медучреждения приказали убрать креатив, пишет TUT.by
 
 
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С клумбы возле гомельской больнице скорой помощи на улице Комиссарова убрали декоративный элемент в виде мужских и женских джинсов, которые имитировали нижнюю...
 
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