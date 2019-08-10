|
Хорошая новость: С клумбы возле гомельской больницы убрали "джинсы с цветами"
Источник материала: Партизан
Предметы одежды были чем-то наполнены и сложены так, будто у клумбы сидит парочка. Вверху джинсов поставили вазоны с цветами.
Необычное дизайнерское решение привлекло внимание людей и журналистов. Теперь сотрудникам медучреждения приказали убрать креатив,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С клумбы возле гомельской больнице скорой помощи на улице Комиссарова убрали декоративный элемент в виде мужских и женских джинсов, которые имитировали нижнюю...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)