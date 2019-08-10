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В Бресте продают съедобные кактусы
Источник материала: Партизан
Опунцию используют в пищу не только потому, что она вкусная, но и невероятно полезная.
Съедобные кактусы продает в Бресте возле «колхозки» 93-летний брестчанин Андрей Базылюк,
Андрей Петрович сам постоянно использует опунцию в пишу и, говорит, что именно ей обязан своему бодрому самочувствию и здоровью.
В пищу употребляют практически все части растения. Их родиной ученые считают территорию Южной Америки. Кактусы являлись основной едой древних цивилизаций, которые считаются коренным населением Индокитая, Центральной и Южной Америки.
Молодое растение по вкусу напоминает свежий огурец. Опунцию добавляют в салаты, в горячие блюда, также из нее получают очень вкусные цукаты.
Кактус опунция знаменит также своими лечебными свойствами. Он полезен для иммунной системы, для укрепления зубов и всех костей организма, для похудения, для сердца, метаболической активности, здоровой кожи, профилактики рака, улучшения сна, против язв, диабета.
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Опунцию используют в пищу не только потому, что она вкусная, но и невероятно полезная.
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