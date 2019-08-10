В Бресте продают съедобные кактусы

пишет Брестская газета. Сам он познакомился с эти целебным экзотическим растением около 20 лет назад. Тогда же он стал разводить этот вид кактусов. А 15 лет назад пенсионер начал их продавать. Сейчас у него дома их около 40 штук. Их стоимость колеблется от 5 рублей за маленький до 70 за большой – выше человеческого роста. Съедобные кактусы продает в Бресте возле «колхозки» 93-летний брестчанин Андрей Базылюк,Брестская газета. Сам он познакомился с эти целебным экзотическим растением около 20 лет назад. Тогда же он стал разводить этот вид кактусов. А 15 лет назад пенсионер начал их продавать. Сейчас у него дома их около 40 штук. Их стоимость колеблется от 5 рублей за маленький до 70 за большой – выше человеческого роста.













Андрей Петрович сам постоянно использует опунцию в пишу и, говорит, что именно ей обязан своему бодрому самочувствию и здоровью.





В пищу употребляют практически все части растения. Их родиной ученые считают территорию Южной Америки. Кактусы являлись основной едой древних цивилизаций, которые считаются коренным населением Индокитая, Центральной и Южной Америки.





Молодое растение по вкусу напоминает свежий огурец. Опунцию добавляют в салаты, в горячие блюда, также из нее получают очень вкусные цукаты.









Кактус опунция знаменит также своими лечебными свойствами. Он полезен для иммунной системы, для укрепления зубов и всех костей организма, для похудения, для сердца, метаболической активности, здоровой кожи, профилактики рака, улучшения сна, против язв, диабета.















