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В Бресте продают съедобные кактусы

10.08.2019 21:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Опунцию используют в пищу не только потому, что она вкусная, но и невероятно полезная.

Съедобные кактусы продает в Бресте возле «колхозки» 93-летний брестчанин Андрей Базылюк, пишет Брестская газета. Сам он познакомился с эти целебным экзотическим растением около 20 лет назад. Тогда же он стал разводить этот вид кактусов. А 15 лет назад пенсионер начал их продавать. Сейчас у него дома их около 40 штук. Их стоимость колеблется от 5 рублей за маленький до 70 за большой – выше человеческого роста.



Андрей Петрович сам постоянно использует опунцию в пишу и, говорит, что именно ей обязан своему бодрому самочувствию и здоровью.

В пищу употребляют практически все части растения. Их родиной ученые считают территорию Южной Америки. Кактусы являлись основной едой древних цивилизаций, которые считаются коренным населением Индокитая, Центральной и Южной Америки.

Молодое растение по вкусу напоминает свежий огурец. Опунцию добавляют в салаты, в горячие блюда, также из нее получают очень вкусные цукаты.


Кактус опунция знаменит также своими лечебными свойствами. Он полезен для иммунной системы, для укрепления зубов и всех костей организма, для похудения, для сердца, метаболической активности, здоровой кожи, профилактики рака, улучшения сна, против язв, диабета.



 
 
Теги: Брест
 
 
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Опунцию используют в пищу не только потому, что она вкусная, но и невероятно полезная.
 
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