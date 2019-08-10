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В Танзании сгорели 62 человека. Люди хотели собрать бензин на месте ДТП

10.08.2019 20:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В городе Морогоро в Танзании перевернулся и взорвался бензовоз. В результате погибли 62 человека, еще 70 были серьезно ранены, сообщает The Citizen.



ЧП произошло примерно в 200 км от столицы Дар-эс-Салам. Многие погибшие были водителями такси и местными жителями. Люди направлялись с канистрами к перевернувшемуся бензовозу до взрыва.
 
 
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В городе Морогоро в Танзании перевернулся и взорвался бензовоз. В результате погибли 62 человека, еще 70 были серьезно ранены, сообщает The Citizen.
 
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