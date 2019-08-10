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«Лошади у меня хорошо подготовлены». Чемпионка Беларуси Анна Карасёва о турнире в Ратомке

10.08.2019 23:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Конный комплекс «Ратомка» в эти дни принимает сразу два престижных старта: первенство Беларуси по преодолению препятствий среди юношей и девушек и чемпионат страны по выездке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В последнем виде на протяжении четырех дней пары со всей страны соревновались в категориях на малый, средний и большой приз.

«Лошади у меня хорошо подготовлены». Чемпионка Беларуси Анна Карасёва о турнире в Ратомке

10 августа, в финальный день чемпионата, разыгрывались награды в артистической выездке под музыку – КЮРе – по программам на средний и большой приз. В 10 часов на манеж вышла первая пара. Состязались спортсмены не только в правильности выполнения, но и в выборе музыки.

«Лошади у меня хорошо подготовлены». Чемпионка Беларуси Анна Карасёва о турнире в Ратомке

Славена Марушина-Леонтьева, участница соревнований:
Вообще у всадников по-разному. Даже есть варианты, когда под оркестр записывают. Я подбираю музыку сама.

Титул чемпиона присуждается спортсмену, который занял 1 место по сумме езд «Большой приз» и КЮР по программе «Большой приз». Анна Карасева в стартовой гонке в паре с Зодиаком стали чемпионами, а с лошадью Арлекино они взяли бронзовую награду.

Сегодня, 10 августа, спортсменка подтвердила свой класс и в КЮРе в программе «Большого приза», также заняв первую строчку с лошадью Зодиак. В паре с Арлекино у нее серебро.

«Лошади у меня хорошо подготовлены». Чемпионка Беларуси Анна Карасёва о турнире в Ратомке

Анна Карасева, чемпионка Беларуси в КЮРе по программе «Большой приз»:
Волнения уже нет, я давно выступаю. На таких соревнованиях я особо не волнуюсь. Лошади у меня хорошо подготовлены. Одному 13 лет, другому – 11. Это прекрасный возраст. Зодиак очень хорошо знает свою программу. У Арлекино новая с этого года программа. Но он боец.

Сейчас мы отъедем чемпионат республики, отдохнем неделю и будем готовиться на этап Кубка мира в Москву. Из Москвы мы, наверное, поедем в Украину… Весь сентябрь будут старты и все практически этапы Кубка мира. Это очень важные старты, так как это отборочные на финал Кубка мира, который будет в 2020 году в Лас-Вегасе.

«Лошади у меня хорошо подготовлены». Чемпионка Беларуси Анна Карасёва о турнире в Ратомке

Люди в материале: Анна Карасева, Славена Марушина-Леонтьева
 
 
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Новости Беларуси. Конный комплекс «Ратомка» в эти дни принимает сразу два престижных старта: первенство Беларуси по преодолению препятствий среди юношей и...
 
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