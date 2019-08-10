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Карнавал, танцы и хип-хоп баттл. На Октябрьской улице шумно закрывают фестиваль Vulica Brasil

11.08.2019 00:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске закрывают двухнедельный арт-фестиваль Vulica Brasil с карнавалом и тусовкой до самого утра. Еще можно успеть на некоторые локации, а пока посмотрите, каким был праздник в самый зрелищный момент.

За две недели художники создали несколько новых муралов, реализовали урбанистические проекты, провели модный показ, несколько мастер-классов, творческих встреч с белорусскими и бразильскими художниками. А в последний день устроили закрытие фэста на Октябрьской улице, где работало с десяток локаций: с танцами, театром, кино, большой фуд-зоной, ярмаркой, спортом и лекциями.

Самым ярким моментом фестиваля стало карнавальное шествие самбатукады, в котором приняли участие танцевальные школы из Минска, Витебска и Москвы.

Также на фестивале выступили 11 групп, среди которых: Shuma, Botanic Project, «Нагуаль» и другие. Параллельно проходили диджей-сеты и хип-хоп баттлы с судьями и МС.

Организатор Vulica Brasil Мила Котка говорит, что в следующий раз фестиваль пройдет через два года.

— Мы перешли на формат биеналле, но еще думаем, проводить фестиваль в Беларуси или в Бразилии, или вообще в каком-то другом месте. Как бы то ни было, Vulica Brasil будет делать какие-то точечные мероприятия в течение этого времени, только сначала отдохнем, — сказала Котка.

Фестиваль создается при поддержке Посольства Бразилии в Минске, местных властей и Минкульта, а также благодаря партнерам, которые помогли профинансировать создание муралов — Burn, Danone, культурный хаб Ok16, краски Condor и другим.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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