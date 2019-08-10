Новые стационарные камеры фотофиксации скорости появились возле Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Многие водители в Бресте уже привыкли, что в том или ином месте в городе их может поджидать мобильная камера, чтобы зафиксировать превышение скоростного режима.

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Становится больше и стационарных камер в направлении Минска (М1) и Гомеля (М10). Сегодня корреспондент БрестСИТИ заметил три новые (наверняка их больше), причем две — возле Бреста. Сразу отметим, что все они пока не работают и отвернуты в сторону от трассы.

Первая — поворот на Тельмы-2/Щебрин.





Относительно недавно на перекрестке появился светофор, а значит будут желающие «притопить» на моргающий зеленый/желтый сигнал. Лучше так не делать.





Следующая — Ленинский (Жабинковский район).

Хоть это и населенный пункт, максимальный скоростной режим в 60 км/ч установлен только в районе пешеходного перехода. За этим будут следить две камеры.





Поэтому разгоняться до 80 км/ч раньше времени не рекомендуем!





Еще одна новая — возле Дрогичина, трасса М10, около заправки Лукойл (район поворота на Залужье/Юзефины)







