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Новые стационарные камеры фотофиксации скорости появились возле Бреста

11.08.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Многие водители в Бресте уже привыкли, что в том или ином месте в городе их может поджидать мобильная камера, чтобы зафиксировать превышение скоростного режима.

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Становится больше и стационарных камер в направлении Минска (М1) и Гомеля (М10). Сегодня корреспондент БрестСИТИ заметил три новые (наверняка их больше), причем две — возле Бреста. Сразу отметим, что все они пока не работают и отвернуты в сторону от трассы.

Первая — поворот на Тельмы-2/Щебрин.

Новые стационарные камеры фотофиксации скорости появились возле Бреста

Относительно недавно на перекрестке появился светофор, а значит будут желающие «притопить» на моргающий зеленый/желтый сигнал. Лучше так не делать.

Новые стационарные камеры фотофиксации скорости появились возле Бреста

Следующая — Ленинский (Жабинковский район).

Хоть это и населенный пункт, максимальный скоростной режим в 60 км/ч установлен только в районе пешеходного перехода. За этим будут следить две камеры.

Новые стационарные камеры фотофиксации скорости появились возле Бреста

Поэтому разгоняться до 80 км/ч раньше времени не рекомендуем!

Новые стационарные камеры фотофиксации скорости появились возле Бреста

Еще одна новая — возле Дрогичина, трасса М10, около заправки Лукойл (район поворота на Залужье/Юзефины)

Новые стационарные камеры фотофиксации скорости появились возле Бреста

Новые стационарные камеры фотофиксации скорости появились возле Бреста

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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  Многие водители в Бресте уже привыкли, что в том или ином месте в городе их может поджидать мобильная камера, чтобы зафиксировать превышение скоростного режима. ...
 
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