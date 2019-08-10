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На открытие пришли сотни. В Пинске заработала новая «Санта»

11.08.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сеть «Санта» кардинально обновила магазин на улице Студенческой, 14А. После капитального ремонта в здании открылся современный торговый объект в новом формате. Теперь здесь все по-новому – от дизайна торгового зала до ассортимента товаров.

На открытие пришли сотни. В Пинске заработала новая «Санта»


«Пинск и его жители очень важны для нас, и мы не жалеем сил и ресурсов на развитие сети в этом городе. И это касается не только супермаркетов. Санта» не забывает о небольших магазинах, которые восстанавливает и реконструирует внутри и снаружи. И все это ради того, чтобы предложить покупателям больший комфорт и широкий выбор продуктов», – поясняет ритейлер.

Так, на фасаде установили голубые панели и белую вывеску, что подчеркивает связь со всем свежим и натуральным. Баннер с говорящим названием «рыбное место» играет словами и намекает на обилие морской живности.

На открытие пришли сотни. В Пинске заработала новая «Санта»


В торговом зале после ремонта появились современные витрины и мощное оборудование для охлаждения продуктов. Площадь магазина – 200 кв.м., ассортимент – более 3500 наименований товаров. Многие из них помечены как акционные. Внутри действуют три кассы, время работы – с 8 утра до 11 вечера.

Покупателям доступны привычные отделы с мясом, колбасами и молочными продуктами. Но, пожалуй, выделяется магазин разнообразием рыбы, выловленной в норвежских водах. К услугам покупателей также множество фруктов и овощей: какие-то выращены внутри страны, другие привезены издалека.

«Мы кардинально обновили торговые площади. Новый магазин не только удобнее, но и богаче по содержанию – в нем больше товаров разных групп. Местные жители смогут всегда найти здесь последние поставки рыбы и морепродуктов из Скандинавии. Также широко представлены свежие овощи и фрукты», – отмечают в сети «Санта».

Магазин хоть и небольшой, но свою аудиторию снискал еще до открытия. Сотни человек пришли посмотреть на витрины и сравнить «до» и «после». Многие приехали из других районов – объекты сети «Санта» традиционно считаются одними из любимых среди пинчан, и каждое открытие не остается незамеченным.

 
 
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  Сеть «Санта» кардинально обновила магазин на улице Студенческой, 14А. После капитального ремонта в здании открылся современный торговый объект в новом формате....
 
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