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В Бресте хотят провести восемь митингов против аккумуляторного завода

11.08.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестский райисполком 9 августа поданы заявки на проведение восьми митингов против аккумуляторного завода.

В Бресте хотят провести восемь митингов против аккумуляторного завода
Фото Романа Кисляка, из архива

Как сообщил БелаПАН заявитель акций правозащитник Роман Кисляк, шесть митингов (с 20 по 25 августа) планируется провести на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Прибужье» в деревне Тельмы Брестского района, по одному митингу (25 августа) — на площадке перед Домом культуры в этой же деревне и в СЭЗ «Брест» рядом с заводом.

«После приостановления в июне строительства завода мы приостановили и подачу заявок на митинги. Но время идет, а окончательно вопрос с закрытием завода власти не решают. Люди хотят протестовать публично, на законных основаниях», — заявил Кисляк.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 197 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который пришли около двух тысяч человек.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Брестский райисполком 9 августа поданы заявки на проведение восьми митингов против аккумуляторного завода. Фото Романа Кисляка, из архива Как сообщил...
 
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