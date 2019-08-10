|
В Бресте хотят провести восемь митингов против аккумуляторного завода
11.08.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Брестский райисполком 9 августа поданы заявки на проведение восьми митингов против аккумуляторного завода.
Как сообщил БелаПАН заявитель акций правозащитник Роман Кисляк, шесть митингов (с 20 по 25 августа) планируется провести на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Прибужье» в деревне Тельмы Брестского района, по одному митингу (25 августа) — на площадке перед Домом культуры в этой же деревне и в
«После приостановления в июне строительства завода мы приостановили и подачу заявок на митинги. Но время идет, а окончательно вопрос с закрытием завода власти не решают. Люди хотят протестовать публично, на законных основаниях», — заявил Кисляк.
Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 197 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который пришли около двух тысяч человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Брестский райисполком 9 августа поданы заявки на проведение восьми митингов против аккумуляторного завода. Фото Романа Кисляка, из архива Как сообщил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)