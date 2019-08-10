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Брестчанка расхламляет чужие шкафы и делает их «умными»

11.08.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Когда мне жалуются на бардак в доме, ссылаясь на то, что ребенок и порядок – понятия несовместимые, я всегда задумываюсь, что же со мной не так», – смеется собеседница Zarya.by

Брестчанка расхламляет чужие шкафы и делает их «умными»

Брестчанка Виктория Запашная – многодетная мама. Причем мама троих мальчишек-погодок! Теперь вы можете себе представить масштаб ежедневного ералаша у нее дома. Но она нашла способ, как меньше нервничать по поводу разбросанных игрушек или одежды и теперь делится своими навыками со всеми желающими: «Когда у каждой вещи в доме свое место, когда вещей оптимальное количество – ровно столько, чтобы уборка не занимала много времени, тогда это перестает быть проблемой».

Сегодня Вика – единственный сертифицированный организатор пространства в Бресте. Вдохновлять людей избавляться от хлама, помогать наводить уют в доме, находя для каждой вещи постоянную прописку, – ее каждодневная работа.

НЕ УБОРЩИКИ И НЕ ДИЗАЙНЕРЫ

– Я не навожу идеальный порядок в общепринятом смысле, он для каждой хозяйки все-таки означает свое, – подчеркивает Виктория. – Я упорядочиваю хранение, чтобы бытовые процессы занимали меньше времени, чтобы любое пространство в доме – ящик комода или целая комната – радовало глаз и использовалось эффективно. 

По своей природе Вика – перфекционист, человек очень организованный. И так было всегда. С самого детства ей нравилось раскладывать карандаши и ручки по коробочкам. Конечно, тогда всё это делалось интуитивно, без определенных знаний в сфере организации пространства. Они у нее появились значительно позже. 

Брестчанка расхламляет чужие шкафы и делает их «умными»

По специальности Виктория – учитель немецкого языка. Преподавала в школе, а также работала репетитором в частном образовательном центре. С педагогикой распрощалась, когда ее муж открыл ИП, и она решила поддержать семейный бизнес.

– Когда стала работать у мужа, моя социальная активность снизилась. Я перестала ходить «в люди», начала больше заниматься семьей и домом. Готовить я не особо люблю, а вот наводить порядок – раскладывать вещи, сортировать – обожаю. Тем более что с детьми этот процесс всегда бесконечный: у них быстро меняются интересы, и детская комната требует частой реорганизации хранения. И все же, несмотря на любовь к уборке, со временем от этой рутины мне, мягко говоря, взгрустнулось. Было ощущение: я что-то не доделываю. Как раз в этот момент и подвернулся в инстаграме курс по организации пространства, который стал для меня трамплином в новую профессию. 

Онлайн-учебу организовывала Алсу Мухамедшина – одна из первых учениц украинки Виктории Кириенкo, сооснователя Ассоциации русскоговорящих профессиональных организаторов (АРПО). 

– У Алсу я почерпнула много вдохновения и веру в то, что это возможно. Она, дипломированный экономист, смогла перефокусировать себя на новую деятельность, несмотря на то, что никто из близких не верил в успех этой затеи. 

Брестчанка расхламляет чужие шкафы и делает их «умными»

На первых порах Виктории тоже пришлось столкнуться с непониманием. Знакомые хихикали: мол, что это за профессия – домработница, что ли? А многие до сих пор впадают в ступор, услышав словосочетание «организатор пространства», думая, что имеют дело с дизайнером интерьера.

– Меня это не обижает, – признается Вика. – Ведь наша профессия и вправду находится где-то между дизайнером интерьера и домработницей. Только если дизайнеры в первую очередь ориентируются на эстетику помещения, порой забывая о его функционале: что хозяевам где-то нужно будет хранить трехлитровые банки, гладильную доску или стремянку, то мы очень тщательно продумываем все эти бытовые моменты и иногда даже исправляем дизайнерские ошибки, предлагая хозяевам более удобную систему хранения. Отличается организатор пространства и от домработницы. В мои задачи не входит гигиеническая уборка помещения. Я упорядочиваю быт, используя при этом не только знания по организации пространства, но также лайфхаки, которые применяют в своей работе психологи и даже коучеры. И всегда повторяю своим клиенткам: уборка – это не цель. Это способ сэкономить время, нервы и силы и вложить их в какие-то более важные сферы. В итоге порядок в доме – это шаг к комфортной жизни.

Брестчанка расхламляет чужие шкафы и делает их «умными»

МАМИНА ПОМОЩНИЦА

После обучения в школе Алсу Мухамедшиной Виктория завела профиль в инстаграме, посвященный организации пространства. И стала искать первых клиентов.

Поначалу ходила в гости к друзьям и знакомым, предлагая свою бесплатную помощь. Ей хотелось набраться опыта и понять, как же работает теория вживую: в реальных квартирах и домах. 

– А потом поняла: моей собственной интуиции и знаний, полученных во время первого обучения, недостаточно. Так я решилась записаться на курсы к основателю АРПО Юлиане Мызниковой. Мне хотелось быть более уверенной, понимать специфику своей работы и расширить спектр услуг, потому что у организаторов пространства на самом деле огромное поле деятельности. Мы не только помогаем наводить порядок дома, но также работаем с нежилыми помещениями: офисами, подвалами, чердаками, гаражами. Есть даже такая услуга, как организация автомобиля: специалист узнает, сколько вы ежедневно проводите времени за рулем, на какие расстояния ездите, кого возите, и с учетом ваших ответов делает из машины при помощи чехлов и всяких полезных штуковин фактически дом на колесах. 

Брестчанка расхламляет чужие шкафы и делает их «умными»

Некоторые организаторы пространства занимаются переездами: помогают с упаковкой вещей на старом месте или с их распаковкой на новом. Также есть специалисты, которые приходят на помощь, если в семье произошли какие-то численные изменения.

– Например, супруги разводятся, – поясняет Вика. – Да, так бывает, что надо разобрать вещи бывшего члена семьи, но из-за негативных воспоминаний клиент никак не может это сделать сам. Еще часто услугами организатора пользуются родители, ожидающие первенца, в надежде, что специалист поможет правильно обустроить детскую, чтобы все необходимое всегда было у мамочки под боком. 

Заказы от мам – самые любимые. С такими клиентами Вика всегда чувствует себя, как рыба в воде. Потому что сама через всё это проходила и на своем опыте знает, как оптимизировать раскладывание белья после стирки или как облегчить ежечасную уборку игрушек. 

– Материнство я считаю своей самой сильной стороной. Если бы у меня не было детей, то, подозреваю, что природный перфекционизм цвел бы и пах, но тогда у меня была бы не квартира, а музей. Именно появление детей позволило взглянуть на порядок по-новому, и я захотела поделиться своими навыками с другими мамами, чтобы облегчить их жизнь. 

Брестчанка расхламляет чужие шкафы и делает их «умными»

В Беларуси сегодня специалистов в сфере организации пространства немного: в Минске, наверное, лишь человека четыре освоили эту профессию. Но назвать их конкурентами героиня Zarya.by не может, поскольку у каждого свой индивидуальный почерк и свое поле деятельности: организация автомобилей, помощь при проектировке мебели, порядок в офисе.

– Не могу сказать, что все дни у меня расписаны под завязку, и от клиентов нет отбоя. Но если сравнивать с тем, что было год назад, когда я начинала, то это небо и земля. Услуга становится более востребованной: каждый месяц у меня есть заказ и даже не один.

Среди клиентов Виктории, в основном, женщины – причем среднего возраста. А вот со старшим поколением организатору пространства пока еще не приходилось работать ни разу. 

– Менять жизненные установки людей, которые жили в период советского дефицита, очень сложно. Поэтому, когда довольные проделанной работой клиентки говорят: «Давайте теперь так же сделаем у моей мамы», я их всячески отговариваю. Человек должен сам этого хотеть, а еще должен быть готов к, возможно, не совсем приятным открытиям о себе самом, которые обнаруживаются в процессе уборки. Лично я никогда не вешаю на своих клиентов ярлыки «плюшкин» или «шопоголик», но, если у человека копятся вещи, всегда стараюсь вместе с ним найти причину этого.

Брестчанка расхламляет чужие шкафы и делает их «умными»

Как правило, всякие мелочи – пуговицы, заплатки, крышечки от бутылок – люди собирают на автомате, по привычке, потому что «так было заведено у их родителей», а более крупные вещи попадают в дом, когда мы совершаем импульсивные покупки – за компанию с друзьями или польстившись на распродажу.

– Если выясняется причина, это уже гарантия того, что в доме и после моего ухода будет поддерживаться порядок. Кроме того, я всегда прописываю своим клиентам рекомендации, что делать и с какой периодичностью, чтобы беспорядок не возвращался. Если речь о шкафе, то здесь все просто. Меняйте сезонные вещи местами: что не носим – на верхние полки; раз в три месяца сортируйте детские вещи: из чего вырос ребенок – отдайте знакомым или на благотворительность.

Расхламление – самый тяжелый этап в процессе организации пространства. И далеко не каждому он дается в одиночку. Поэтому люди и обращаются к специалистам, которые, к слову, никогда не решают без клиента, что выбросить, а чему еще дать шанс. 

– Это самый распространенный миф о нашей профессии: якобы мы приходим в дом и начинаем всё выбрасывать, – смеется Вика. – Но кому же, как не хозяину, брать ответственность за свои вещи? Моя помощь заключается лишь в том, чтобы у клиента в процессе нашего общения появилось четкое понимание: если оставляем вещь, то зачем, а если избавляемся, то каким образом и не пожалеет ли он потом об этом. 

Распрощаться с хламом нужно до самого важного этапа организации пространства – когда по согласованию с хозяином закупаются необходимые для поддержания порядка и создания уюта коробочки, корзинки, органайзеры, разделители и начинается сортировка вещей по группам. 

– Это самый любимый этап работы. Потому что близится финал, а значит, и реакция клиента. Многие истории начинаются одинаково: «У меня такая маленькая кухня, ничего не помещается! Может, мне нужна новая квартира?». А оказывается, всего-то и надо было, что навести порядок: избавиться от приборов, которыми годами никто не пользуется, свести на нет привычку покупать про запас бакалею и придумать грамотную систему хранения. Многие клиентки говорят, что сами бы так никогда не сделали. И это для меня самый дорогой комплимент как для профессионала: значит, всё не зря…

Брестчанка расхламляет чужие шкафы и делает их «умными»

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  «Когда мне жалуются на бардак в доме, ссылаясь на то, что ребенок и порядок – понятия несовместимые, я всегда задумываюсь, что же со мной не так», – смеется...
 
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