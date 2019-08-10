Экологический фестиваль «Споровские сенокосы» в 13-й раз собрал гостей

Источник материала: Виртуальный Брест

Центральным событием стал традиционный чемпионат по ручному сенокошению. В рамках соревнований лучшие косцы из различных регионов республики и зарубежья поборолись за победу и внесли свою лепту в борьбу с зарастанием низинных болот. На покос вышли смешанные и даже две женские команды, мастерски орудовали косой молодые ребята и опытные косцы со стажем.





Также зрители смогли увидеть колоритные баталии, которые развернулись на площадке, оборудованной для футбола на болоте. Суровая игра для настоящих мужчин проходила при горячей поддержке болельщиков - зрелище футбольных противостояний в топкой жиже не оставило никого равнодушным.





В рамках фестиваля «Споровские сенокосы» состоялась презентация местных инициатив проекта БЕЛМЕД, которая включала обучающие мастер-классы, турнир дворовых игр и мобильную студию настольных игр, викторины и конкурсы по здоровому образу жизни и многое другое.

Когда спортивные страсти улеглись, развлекательную программу фестиваля продолжил концерт с участием популярных белорусских исполнителей и лучших творческих коллективов Березовского района.

















































































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