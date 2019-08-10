Первый стекловар. Откуда могло пойти название «Шклов»?

Источник материала: Аргументы и факты

ВПЕРЕД К ВЕСНЯНЕ

Ему надо было попасть в речку Серебрянку, что с другой стороны в Днепр вливалась. По ней в селище людное доплыть. Ждала его там Весняна. Млад нес за спиной плетеный кошель. Шкуры куниц в нем лежали, соболей, белок. То выкуп отцу Весняны за дочь был.

Фонтаны весело били со дна човна. И Млад греб изо всех сил, чтобы успеть до берега добраться сухим. Не успел. Заполнилась однодеревка водой и перевернулась. Выбрался Млад из воды. Огорчился, что не сберег сухим свое добро. Не понесешь же мокрые шкуры отцу Весняны.

Разжег Млад на песчаном берегу Серебрянки большой костер. Порты, рубаху на слегах развесил. Солнце к тому часу за лес ушло. Темнота легла на землю. Млад подумал, что негоже в этот час идти в дом девицы. Решил у костра дождаться утра.

ДИВНАЯ НАХОДКА

Проснулся Млад рано. Угли в костре еще были теплыми. Зачем стал их разгребать, он и сам не знает. Под попелом наткнулась его палка на что-то твердое. Как камень то было. Ярко блестели на нем наросты, выступы, ямки. Солнце отражалось, как в чистой воде, в разных частях этого камня. А в одном месте, совсем гладком, Млад свое обличье увидел. «Весняне занесу находку», – подумал он.

Стал собираться в дорогу. И тут увидел, что плывут по Днепру большие лодии. Одна из них пристала к берегу. Блестели на солнце шеломы воев, кольчужные рубахи, оружье разное.

Соскочили с лодий вои. Снесли на берег женщину в богатых одеждах. Подвели к ней Млада. На колени поставили. Сказали, что княгиня перед ним. Она лишь глянула на Млада разок и велела ближних своих расспросить полонного обо всем. Показали ей, что в плетенке лежит. Узнав, для чего добро, приказала не трогать Млада и все вернуть. А самого взять в проводники до первого селища.

Углядели ее слуги необычный камень в кошеле Млада. Стали спрашивать, что это, а тот и сам не знал. Поднесли княгине. Она долго вертела находку в руках. «Скло то, – сказала. – Видела в Цареграде. Там умельцы делают его. В храмах, домах богатых там окна скляные. Чаши да иную посуду делают. Сказывали, скловары варят скло в печах жарких».

Никто не знал тогда, что Млад стал первым скловаром в тутошних местах. Жар костра расплавил крупитчатый песок, угли да зола смешались с ним, и получился грубый кусок стекла, который и стеклом то трудно назвать.

Велела княгиня выбросить в речку то скло. Как бы беды какой не накликать на себя. «Река ваша приняла скло. Вот Скловой и зовите», – такие были слова княгини.



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НА ДНЕПР-РЕКЕ

Речка и в самом деле стала Скловой зваться. Позже - Шкловкой и Шкловой. А когда пришло время селищу имя заиметь, то его оно от реки взяло. И выросший град стал Шкловом.

Были в тех местах три града, и все одно имя имели. Горели они не раз. Разрушали их вороги. Жили красно многие годы. В иные же годы и в бедности были. Город получал магдебургское право и снова становился местечком. А уж сколько владельцев и селища, и града, и местечка тут перебывало! Всех и не упомнить.

Один город с именем Шклов было сгинул так, что обнаружили его следы уже во времена близкие к нашим. Второй град был сожжен во второй половине XVIII века. Владелец Шклова решил строить город на новом месте. Стоит нынешний Шклов на Днепре-реке. Люди работают много и старательно. Отдыхать умеют. И юмор тут в цене. В каком еще городе вы увидите скульптуру огурца? А в Шклове он есть.

Виктор КРУКОВСКИЙ