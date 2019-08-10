Из обычной «однушки» в панельке минчане сделали «двушку» с переносом кухни на балкон

Источник материала: Tut.by

Сейчас коммерческие застройщики в основном сдают жилье без отделки и внутренних перегородок. Это дает возможность будущим хозяевам поиграть с пространством и спланировать его как нравится. В панельных новостройках, которые возводят госзастройщики, такой возможности нет. Однако минчане, получившие жилье в Каменной Горке, придумали, как сделать из однокомнатной квартиры в 40 квадратных метров евродвушку. Как это у них получилось — читайте в материале REALTY.TUT.BY.



Фото: Куфар. Недвижимость

К сожалению, в объявлении о продажи этой квартиры нет планировки. Поэтому разобраться по фотографиям, где что изначально было, сложно.



Одна комната. Фото: Куфар. Недвижимость

Не исключено, что хозяева поменяли местами кухню и жилую комнату. Но смысл даже не в этом: благодаря выносу кухни на лоджию, освободилось пространство под полноценную гостиную.



Вторая комната. Фото: Куфар. Недвижимость

Вот как сами хозяева рассказывают об этой квартире в объявлении: «Современная компактная квартира, аналог евродвушки, с шикарным видом на парковую зону с окнами во двор. Просторная, светлая комната с панорамным французским окном, встроенная кухня-лоджия (утеплена, на полу плитка с подогревом) с бытовой техникой и уютной гостиной. Европланировка позволяет эргономично организовать пространство: благодаря переносу кухонной зоны однокомнатная квартира приобретает функционал двухкомнатной. Вместительная гардеробная. За меньший бюджет покупатель получает аналог „двушки“ с открытым гостевым пространством. Продумано все до мелочей. Ведомственный дом, качество постройки на высшем уровне».



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

Стоит отметить, что идея эта классная, но согласно нашему законодательству, переоборудовать лоджии в кухни запрещено. О том, почему никогда не зарегистрируют самовольное обустройство ванной или кухни на лоджии, а также нишу под холодильник, пусть и на первом этаже, TUT.BY рассказывали специалисты Минского городского агентства. Материал об этом — вот здесь .