Глупый вопрос: какой динозавр самый вкусный?

Источник материала: Tut.by

42.TUT.BY продолжает отвечать на странные вопросы про науку. В прошлый раз мы рассказали , понимают ли собаки друг друга, а в этот — мясо какого динозавра показалось бы нам наиболее вкусным.



Орнитомимид. Изображение: wikimedia

Конечно, если бы динозавры внезапно вернулись к жизни, вопросы кулинарии занимали бы нас в последнюю очередь. Но, к счастью, такого не произошло, и мы можем спокойно поразмышлять на эту тему.

Popular Sience обратилась с вопросом про вкусовые особенности динозавров к профессору государственного университета Монтаны Дэвиду Вариккио. Тот пояснил, что, по его мнению, из всех динозавров именно орнитомимид «предоставит наиболее удобный для потребителя кусок мяса, сохранив при этом уникальный вкус динозавра».

С чего такой вывод? Большая часть вкуса и запаха мяса зависит от состава жиров и рациона животного. Так, мясо динозавров, которые питались рыбой, должно было быть прогорклым, так как рыбий жир очень легко окисляется. Мясо хищников также не пришлось бы нам по вкусу.

«Когда люди спрашивают меня, вкусным был бы тиранозавр, я говорю, что едва ли, — пояснил Дэвид Вариччо. — Челюстная аномалия показала, что они ели зловонное мясо, нередко зараженное всякой гадостью. У них было полно паразитов".

Хотя считается, что динозавры близки к птицам, скорее всего, наземные динозавры больше напоминали говядину, чем курицу. Они должны были много двигаться, а, значит, у них было красное мясо, состоящее из медленных мышечных волокон, а не белое, которое состоит из быстро сокращающихся мышц.

Орнитомимид — это динозавр, напоминающий страуса, входящий в подотряд тероподов, из которого вышли современные птицы. У него были перья и теплая кровь, а также большие сильные ноги. Зубов у орнитомимидов не было, а, значит, они питались в основном растениями.

По мнению Вариччо, у этих динозавров было сухое, немного диковатое красное мясо.

Ученый также считает, что деликатесом могли быть и длинные шеи зауроподов — самых крупных животных, когда-либо ходивших по Земле.