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Неприхотливые спартанцы. Какие растения могут сами себя посеять?

11.08.2019 08:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Неприхотливые спартанцы. Какие растения могут сами себя посеять?
globallookpress.com

Однолетники, в отличие от дорогих многолетних культур, могут покрыть большую площадь, особенно если собирать и сеять семена самостоятельно. Мало того, некоторые из них способны потом сами пересеиваться.

При минимальном участии с вашей стороны цветы будут появляться сами по себе. Вам останется только пересаживать некоторых «выскочек», которые вылезли в неподходящем месте – посреди дорожки или на грядке с овощами. Конечно, при каждом самосеве сортовые признаки будут постепенно утрачиваться и сорта начнут потихоньку возвращаться к исходной дикой форме. Но, к счастью, это процесс небыстрый. К тому же среди сеянцев неизбежно появятся какие-то любопытные формы, а это значит, что можно самостоятельно проводить селекцию, собирая семена с понравившихся растений и закрепляя желаемый признак. Особенно это будет заметно на гибридах с пометкой «F-1». Скажем, посеяли вы семена, собранные с пурпуровой настурции, а из них появятся самые разные сеянцы: с жёлтыми или оранжевыми цветками. Размножение гибридов семенами – это всегда лотерея.

Неприхотливые спартанцы. Какие растения могут сами себя посеять? Подкормить и подлечить. Что делать в цветнике в августе

Мы выбрали лучшие растения, размножающиеся самосевом самостоятельно.

АЛИССУМ (лобулярия) – прекрасная низкорослая культура для бордюрных посадок. Источает сильный медовый аромат и цветёт до зимы.

ИБЕРИС – наряду с многолетними сортами выращиваются и однолетние. Подходящая кандидатура для подпорных стеной и альпийских горок.

ЭШШОЛЬЦИЯ (калифорнийский мак) – декоративна не только благодаря ярким оранжевым, жёлтым и розовым цветкам, но и серебристой ажурной листве.

ВАСИЛЁК – при всей своей деревенской простоте обладает неповторимым очарованием. Удачная кандидатура для разноцветных «мавританских газонов».

ПОРТУЛАК – идеальный почвопокровный однолетник. Как и все суккуленты, устойчив к засухе и не требует частых поливов.

ЖИВОКОСТЬ (однолетний дельфиниум) – цветки бывают самых разных расцветок, также очень декоративны тонкие, как у укропа, ажурные листья. Если сеять под зиму, то саженцы будут цвести всё лето с июня до самых осенних заморозков. Осторожно – растение ядовито!

Среди однолетников есть не только декоративные, но и растения, обладающие лечебными свойствами:

Неприхотливые спартанцы. Какие растения могут сами себя посеять? Как выбрать здоровую цветочную рассаду?

КАЛЕНДУЛА (или «ноготки», как её называют в народе) начинает разбрасывать семена настолько рано, что выросшие из них растения успевают зацветать в этом же сезоне. Лекарственные свойства календулы хорошо известны и описаны во всех учебниках по фармакологии. Сушёные цветки календулы можно купить в любой аптеке. В них содержатся каротиноиды, флавоноиды, эфирные масла, кислоты и другие полезнейшие вещества. Лепестки вполне съедобны и идут для украшения салатов или гарниров. Кроме обычных сортов, существуют махровые формы, впрочем при самосеве этот признак постепенно утрачивается.

РАСТОРОПША – очень похожа на колючий чертополох с небольшими бледно-розовыми цветками и пёстрыми листьями, испещрёнными белыми пятнами и разводами, за что её прозвали в народе «остро-пёстро». Семена и масло расторопши – знаменитое средство против болезней печени.

Среди самосеющихся однолетников есть и декоративные лианы. Прежде всего это ИПОМЕЯ ТРЁХЦВЕТНАЯ (она же – вьюнок или граммофончик). В южных регионах это многолетник с толстым (до 20–30 см в диаметре) стволом, достигающим длины более десяти метров. У нас ипомея не выдерживает зим, поэтому культивируется исключительно как однолетник. Она быстро растёт и обильно цветёт, прекрасно декорируя любую вертикальную опору.

Кстати

При посадке самосеющихся однолетников следует учитывать целый ряд благоприятных для них факторов:

  1. Почва должна быть достаточно богатой и рыхлой.
  2. Нужно оставлять простор для самосева и заранее подготовить нужную площадь, на которой однолетникам позволено будет размножаться самосевом.
  3. На этой площади должно быть достаточно света.

Неприхотливые спартанцы. Какие растения могут сами себя посеять?
Цветник: перезагрузка. Делим и пересаживаем многолетники
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Есть растения, которые заботятся о себе самостоятельно. Они не требуют постоянного полива, ухода, подкормок и размножаются сами, разбрасывая семена. Среди таких...
 
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