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«Мне 30 лет, а родители все еще пытаются меня контролировать». Психолог отвечает читательнице

11.08.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Что делать, если мне 30 лет, а родители все еще пытаются контролировать меня?» Психолог Павел Зыгмантович в серии коротких видео отвечает на вопросы читателей о любви, сексе и о непростых межличностных отношениях. Сегодня психолог рассказывает, что скрывается за попытками родителей контролировать даже взрослых детей.

 
 
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Павел Зыгмантович рассказывает о том, как понять своих родителей взрослым детям
 
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