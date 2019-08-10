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«Мне 30 лет, а родители все еще пытаются меня контролировать». Психолог отвечает читательнице
Источник материала: Tut.by
«Что делать, если мне 30 лет, а родители все еще пытаются контролировать меня?» Психолог Павел Зыгмантович в серии коротких видео отвечает на вопросы читателей о любви, сексе и о непростых межличностных отношениях. Сегодня психолог рассказывает, что скрывается за попытками родителей контролировать даже взрослых детей.
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Павел Зыгмантович рассказывает о том, как понять своих родителей взрослым детям
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