«Мне 30 лет, а родители все еще пытаются меня контролировать». Психолог отвечает читательнице

Источник материала: Tut.by

«Что делать, если мне 30 лет, а родители все еще пытаются контролировать меня?» Психолог Павел Зыгмантович в серии коротких видео отвечает на вопросы читателей о любви, сексе и о непростых межличностных отношениях. Сегодня психолог рассказывает, что скрывается за попытками родителей контролировать даже взрослых детей.



