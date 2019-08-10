«Ковер-самолет» Citroen C5 AirCross. Разбираемся, в чем волшебство его подвески

Источник материала: Tut.by

Я летал не во сне. Наяву. На Citroen C5 AirCross. Летал по трамвайным путям, по спящим полицейским, по ямам. Надо же было понять, есть ли волшебство в уникальной подвеске Progressive Hydraulic Cushions.





Его воздушество

Забавно, что в его названии есть слово air — воздух. Ведь в подвеске ничего воздушного не осталось. Прежних Citroen с их знаменитой гидропневматической подвеской давно уж нет. У С5 AirCross — простые, «пассивные» амортизаторы безо всяких воздушных камер. Но есть она хитрость. Вместо обычных резиновых демпферов они снабжены гидравлическими ограничителями хода. При ходе сжатия и отбоя шток амортизатора плавно упирается в гидравлический буфер, который эффективно гасит энергию удара. Собственно, вот и весь секрет. Но как это работает на практике?



Мягко стелет Citroen C5 AirCross по асфальту с трещинами, стыками и буграми

Никаких дополнительных регулировок и настроек у подвески нет. Ее характеристики — величина постоянная. Но что-что, а настраивать подвески своих автомобилей в Citroen всегда умели. Взять, например, седан российской сборки С4 или даже бюджетный С-Elysse. Автомобили с отличными настройками ходовой. Да, не драйверскими, но очень комфортными. От Citroen C5 AirCross тоже ожидаешь комфорта.

Сев в машину, я решил, что с фишками интерьера познакомлюсь позже. Меня интересует подвеска. Сразу обращаю внимание на рулевое управление — оно практически невесомое. Выезжаю на улицу, разгоняюсь и понимаю — куда-то подевались все швы, стыки и трещины асфальта. Дорожную мелочь подвеска фильтрует отлично. А ведь машина обута в довольно низкопрофильные шины R18. Кажется, работает.



Для дальних путешествий с комфортом С5 AirCross подходит идеально

Да не кажется, а так и есть. Уложенные по стандартам спящие полицейские и вовсе остаются незамеченными. Конечно, не Citroen XM, на котором я когда-то ездил, но никаких ударов С5 AirCross не допускает. Если на полном ходу пролетать через трамвайные пути, то легкие вибрации на кузов уже передаются.

Но стихия С5 AirCross — это скоростные забеги по трассам. Разгоняешься до разрешеннных местами 120 км/ч — и Citroen словно приподнимается на цыпочки. Ощущение, что автомобиль едва касается колесами асфальта. Действительно air… воздушный. На ямах и перекатах С5 AirCross лишь плавно покачивается, уханий «вверх-вниз» подвеска не допускает. И тишина. Со звукоизоляцией здесь полный порядок. На крейсерских режимах лишь ветерок едва слышно обтекает кузов. Шум от шин умеренный даже на бетонной МКАД-2, мотора тоже почти не слышно. Это в том числе заслуга двойных ламинированных стекол спереди. Сразу возникает мысль рвануть куда подальше, наслаждаясь тишиной и покоем.



Рулится без азарта, но правильно, и траекторию держит уверенно

С5 AirCross — не «горячий» хэтчбек. Поэтому есть у него и крены в поворотах, и не самое информативное рулевое управление. И все же рулится автомобиль приятно, траекторию в пологих поворотах пишет уверенно, запас устойчивости высокий. Им хочется управлять. И при этом не напрягаться.

Под капотом Citroen C5 AirCross для рынка ТС и Беларуси предлагаются два мотора. Один бензиновый объемом 1,6 литра с турбиной мощностью 150 л.с. Он сочетается с шестидиапазонным «автоматом». Есть и двухлитровый дизель на 180 «сил», с ним идет уже восьмидиапазонная АКП. У нас на тест-драйве была бензиновая версия.

Дуэт трансмиссии и двигателя почти безупречен, если не требовать от него невозможного. Старт с места мягкий, плавный. Пожалуй, даже слишком плавный. Но потом моторчик уверенно разгоняет большой кроссовер, коробка плавно и незаметно переключает передачи. Динамика не взырвная, но в большинстве ситуаций мощности двигателя хватает. Тем более он отличается вполне скромным аппетитом. За время тест-драйва в самых разных режимах, включая интенсивные разгоны и городской трафик, у меня вышло 8,6 литра.

Это — кроссовер



Электроника плохо справляется с диагональным вывешиванием. Полный привод был бы хорошим подспорьем, но его нет и не будет

Citroen С5 AirCross — самый что ни на есть кроссовер. Его дизайн — тема для дискуссий и даже жарких споров. Но то, что в потоке этот автомобиль не останется незамеченным — не подлежит сомнению. Для кроссоверных приключений по периметру кузова Citroen C5 AirCross «укутали» в пластиковую защиту с фирменными накладками Airbump, которые защищают кузов от царапин и ударов.



По грунтовкам можно ездить смело — пробоев подвески добиться сложно

«Волшебная» подвеска и на условном бездорожье ведет себя очень уверенно. Во-первых, сами ходы подвески большие — можно спокойно перекатываться через довольно глубокие канавы. Во-вторых, на разбитых грунтовках можно держать хороший темп. Чтобы «пробить» подвеску, нужно очень хорошо постараться.



Под передним бампером у кроссовера примерно 180 мм. Этого достаточно, чтобы не опасаться ям и колеи

Заявленный клиренс — 230 мм, но на самом деле под передним бампером меньше. Рельно стоит рассчитывать на честных 180 мм. И это на самом деле довольно приличный показатель. Во всяком случае сжиматься от каждой ямки и высокого бордюра точно не придется. Но, конечно, с учетом исключительно переднего привода штурмовать болота не стоит. А вот что касется твердых поверхностей со сложным рельефом, то Citroen C5 AirCross в таких условиях справляется на ура.

На стиле





Вот мы и добрались до интерьера. Его стилистика полностью соответствует внешности — слегка футуристично, космически. Но главное, красота не стала жертвой функциональности и удобства, хотя мелкие нюансы все же есть. Слегка выбиваются из общей стилистики кнопки включения системы контроля спуска с горы и спорт-режима. Это просто квадратные кнопки рядом с шайбой системы Grip Control.

Качество отделочных материалов вопросов и претензий не вызывает. Разве что пластиковые вставки на дверных картах, но они лишь подчеркивают общую стилистику автомобиля.

К удобству посадки у меня с моим ростом 186 см претензий не возникло — хватило регулировок и кресла, и рулевой колонки. Кстати, сами кресла здесь не простые, а серии advanced comfort. У них особая набивка, принимающая форму тела и сохраняющая ее. Мне было удобно. Боковая поддержка мягкая, ненавязчивая, но эффективная. жаль, но в базовой комплектации эти кресла недоступны.



Панель приборов заменили на цветной дисплей. Водитель может индивидуально настроить «дизайн»

На передней панели расположены два больших цветных экрана. Один на 12,3 дюйма служит панелью приборов водителю, второй — в центре — многофункциональный. На него выводятся меню аудиосистемы, климат-контроля, карты навигации и многое другое. У мультимедиа есть поддержка Android Auto и Apple CarPlay.



Сзади не лимузинный простор, но места по высоте хватает. Для ног — без запаса

Задние кресла сделаны раздельными. Каждый из трех пассажиров может двигаться вперед-назад и регулировать угол наклона спинки. Если передние седоки ростом не больше 180 см, то и у задних пассажиров не будет проблем. А вот «сам за собой» я уже усаживался с минимальным запасом в области колен.



В обычном состоянии багажник предоставляет 580 литров. Это много

Багажник у Citroen большой, а форма его — удачная. Ровный пол, небольшое подполье и ниши по бокам. Под полом хранится докатка. В дорогих комплектациях есть функция открывания багажника взмахом ноги под бампером.

Цена вопроса





Стоимость Citroen C5 AirCross в начальной комплекатции Live у нас начинается с 62 590 рублей. Что там есть? Полный набор электронных ассистентов, 6 подушек безопасности, кондиционер, круиз-контроль, датчики света и дождя, электрозеркала с подогревом, цифровая панель приборов, задние датчики парковки, мультимедиа система с 8-дюймовым экраном, легкосплавные диски R17. Вполне себе джентльменский набор на все случаи жизни.

Версия Feel, как у нас на тест-драйве, стоит 64 580 рублей. Здесь уже есть двухзонный климат-контроль, передние датчики парковки, зеркала с электроприводом складывания, самозатемняющееся зеркало заднего вида, тонировка задней полусферы, литые диски R18.

Топовая комплектация Shine за 71 610 рублей может похвастаться пакетом безопасности, куда входят система экстренного торможения Active safety brake, система предупреждения водителя об опасности столкновения со следующим впереди автомобилем или пешеходом на полосе движения, система контроля длительности движения (Coffee Brake Alert), система распознавания дорожных знаков об ограничении скорости c индикацией рекомендуемой скорости, активная система контроля за соблюдением дорожной разметки, активная система мониторинга слепых зон. Но это, конечно, не все. Сюда добавляются еще такие опции, как светодиодные фары, кресла Advanced Comfort, бесключевой доступ в салон с запуском двигателя кнопкой, комбинированная отделка салона (кожа+ткань), камеры кругового обзора.





При всем этом у Citroen С5 AirCross есть только одна проблема — отсутствие российской сборки, чтобы снизить цены. Для белорусского рынка наш импортер собирается сформировать пакет наиболее популярных и необходимых опций, включая, например, бесключевой доступ (на тестовой машине его не было). И исходя из этого сформировать конкуретносопособную цену, которая бы не превышала 60 тысяч рублей.

А что до моих личных впечатлений… Citoroen C5 AirCross, как бы банально ни прозвучало это сравнение, похож на вино. В первый день я его открыл, попробовал. Обычный вкус. Но на второй день тест-драйва ощутил то самое яркое послевкусие. Поначалу он мне показался довольно ординарным, но неуловимый французский шарм делает свое дело. Или я просто уже очень люблю комфорт и спокойствие…

Нам запомнилось



Детские кресла стали без проблем. IsoFix есть даже на переднем кресле



Перчаточный ящик не самый вместительный…



а вот центральный бокс-подлокотник очень объемный, да еще и с охлаждением



Спинки задних сидений складываются практически вровень с полом, объем багажника при этом достигает 1630 литров



В спинке центрального кресла не предусмотрено мест для подстаканников



Куриз-контроль управляется удобным джойстиком слева под рулевым колесом



Кресла серии Advanced Comfort хороши — в меру мягкие и цепкие



Мелочь, а приятно — в багажнике лежат складные пластиковые упоры для колес



На центральной консоли расположены сенсорные клавиши быстрого доступа к различным функциям



Водитель может выбрать несколько вариантов оформления панели приборов



Нефиксируемый джойстик трансмиссии выглядит стильно. К его работе привыкаешь очень быстро



Фирменная система Grip Control меняет настройки электроники для движения в различных условиях

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY Citroen C5 AirCross Рабочий объем, см3 1598 Максимальная мощность, л. с. 150 Максимальный крутящий момент, Нм 240 Максимальная скорость, км/ч 198 Разгон с 0 до 100 км/ч, с 9,1 Расход топлива, л/100 км (средний) 7,9 Длина, мм 4500 Ширина, мм 1840 Высота, мм 1670 Колесная база, мм 2730 Клиренс, мм 230

Выражаем благодарность автосалону «Эксклюзивно — Ситроен» за предоставленный для тест-драйва автомобиль.