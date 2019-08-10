Строить прочно и красиво!

Источник материала: Ивьевский край

Ежегодно во второе воскресенье августа в Беларуси отмечается День строителя.

Трудно переоценить вклад строительного комплекса Республики Беларусь в решении программы жилищного строительства, создании и благоустройстве агрогородков, возведении значимых для имиджа государства объектов. О том, какие строительные работы проводятся в нашем районе, корреспонденту "ІК" рассказал заместитель председателя Ивьевского райисполкома Владимир Станиславович Кузьмич:

- За первое полугодие текущего года строительно-монтажные работы выполнены на сумму 20892 тыс. рублей, что составляет 114,5 % в сопоставимых ценах от планированного. За шесть месяцев практически на уровне прошлого года выполнение подрядных работ за шесть месяцев 2019 года.

Что касается жилищного строительства, за первое полугодие введено в эксплуатацию 524,0 квадратных метра общей площади жилых помещений, что составляет 43,7 % к годовому заданию. Дома построены в городе Ивье, в том числе два дома для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Использовано инвестиций в основной капитал для строительства жилья 599 тыс. рублей.

В настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы по объекту "Многоквартирный жилой дом в микрорайоне ул.50 лет Октября.

В рамках выполнения задания по социально-экономическому развитию пострадавших регионов, установленных Государственной программой по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 - 2015 и на период до 2020 года, в настоящее время ведутся работы по реконструкции зданий поликлиники, инфекционного и лечебного корпусов Ивьевской ЦРБ.

Капитальный ремонт проводится и в учреждении образования д. Бакшты. Финансирование объекта осуществляется за счет средств Международного банка реконструкции и развития. Работы по объекту будут завершены до 15 августа текущего года.

На территории района постоянно ведутся строительные и ремонтные работы дорожной сети, инженерных коммуникаций.

По дорожному ремонтно-строительному управлению №156 коммунального унитарного предприятия "Гроднооблдорстрой" объем выполненных работ за январь - июнь 2019 года составил 2572,0 тыс. рублей. Темп роста по сравнению к соответствующему периоду 2018 года составил 112,5%. Ведутся работы по капитальному ремонту автодороги Липнишки-Субботники-Геранены. На финансирование данной дороги выделено 806 тыс. рублей. По текущему ремонту местных дорог выполнено работ на 1125 тыс. рублей при плане на год 1397 тыс. рублей. Данный ремонт выполнен на автодороге Юратишки-Бакшты. Завершаются работы на автодорогах Ивье-Субботники-Жемыславль-Трабы и на Субботники-станция Юратишки.

Ивьевским РУП ЖКХ ведется капитальный и текущий ремонт жилфонда, строительство станции обезжелезивания в аг. Геранены.

Ивьевским районом газоснабжения ПУ "Сморгоньгаз" за январь-июнь 2019 года переведено на использование природного газа 8 квартир. Выполнены работы по прокладке уличного газопровода в аг. Дайлиды протяженностью 1,8 км.

Ивьевским районом электрических сетей выполнены все запланированные мероприятия по ремонту объектов. Выполнен капитальный ремонт линий электроснабжений 87,26 км (при задании 70,85 км), заменен 21 трансформатор тока.

- Спасибо за интервью! С профессиональным праздником всех!

- Спасибо!

Беседовал

В. ПОБОЛЬ.